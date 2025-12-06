"나 기억나? 개구리 점프" 블랑코, "한국이 월드컵 조별리그 유일한 위…

"나 기억나? 개구리 점프" 블랑코, "한국이 월드컵 조별리그 유일한 위협, 빨라서 까다로워"

2018 러시아월드컵 한국과 멕시코의 조별예선 2차전이 24일 새벽(한국시각) 러시아 로스토프 아레나에서 열렸다. 손흥민이 오초아와 일대일 찬수를 얻고 있다. 로스토프(러시아)=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2018.06.24/

[스포츠조선 윤진만 기자]'개구리 점프'로 유명한 전 멕시코 국가대표팀 공격수 콰우테모크 블랑코(52)가 2026년 북중미월드컵 본선에서 멕시코를 상대하는 한국에 대한 경계심을 표했다.

블랑코는 6일(한국시각) 스포츠 방송 '폭스 스포츠' 멕시코판의 월드컵 조 추첨식 중계 방송에 출연해 "멕시코가 쉽게 (32강)토너먼트에 진출할 것으로 보이는 대진"이라고 말했다. 공동 개최국인 멕시코는 한국, 남아프리카공화국, 유럽 플레이오프(PO) D조 승자와 조별리그 A조에 속했다.

블랑코는 멕시코가 상대할 팀 중 "한국이 (멕시코의)유일한 위협이 될 것"이라고 관측했다. 구체적으로 "한국을 무시해선 안된다. 90분 내내 쉬지 않고 뛰어다니기 때문에 멕시코가 더 철저히 준비해야 한다"라고 당부했다.

블랑코는 1998년 프랑스월드컵 조별리그 1차전에서 당시 차범근 감독이 이끄는 한국전에 출전해 발 사이에 공을 끼우고 점프하는 기술인 이른바 '개구리 점프'를 수차례 선보이며 수비진을 괴롭힌 인물로 잘 알려졌다.

이날 한국은 1대3으로 완패했다. 역대 멕시코와의 월드컵 전적은 2전 전패.

은퇴 후 정계에 뛰어들어 2024년 연방 하원 의원에 당선된 블랑코는 "한국의 축구 스타일은 특유의 속도 때문에 하비에르 아기레 멕시코 감독에게 더 까다로울 수 있다"며 "한국이 멕시코를 놀라게 할 수 있지만, 우리는 기회를 잡아야 한다"라고 말했다.


한편, 스포츠방송 'ESPN'은 조 추첨식 직후에 진행한 조별리그 순위 예측에서 홍명보호가 개최국 멕시코 다음으로 높은 2위로 16강에 진출할 것으로 예상했다. 멕시코-한국-유럽 PO 4-남아공순이다.

이 매체는 "A조 최고의 경기는 멕시코-한국전이다. 멕시코가 개막전에서 남아공에 승리하면 자신감은 더욱 고조될 것이다. 반면 첫 경기에서 패배, 무승부 혹은 부진한 경기력을 선보인다면 상황은 순식간에 아슬아슬해질 수 있다. 부진한 시즌을 마치고 다시 일어난 젊은 포워드 산티아고 히메네스(AC밀란)와 베테랑 포워드 손흥민(LA FC)의 멋진 맞대결도 기대된다"라고 밝혔다.


한국은 내년 6월12일 과달라하라의 에스타디오 아크론에서 유럽 PO D 승자와 조별리그 1차전을 펼친 후 19일 같은 장소에서 멕시코와 격돌한다. 25일에 과달루프의 에스타디오 BBVA로 장소를 옮겨 남아공을 상대한다. 초반 2경기에서 최소 승점 4 이상을 따고 최약체인 남아공을 상대하는 게 이상적인 시나리오다.

48개국 체제로 치러지는 이번 월드컵은 12개조 1~2위와 3위팀 중 성적이 좋은 8개팀 총 32개팀이 토너먼트에 진출한다. 한국은 조 1위로 통과할 경우 대진상 32강과 16강을 모두 멕시코시티에서 치르고, 조 2위와 조 3위 와일드카드로 통과하면 미국으로 건너가는 일정을 소화한다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

