'강상윤-황도윤-강성진 발탁' U-22 대표팀, 15일부터 U-23 아시안컵 대비 최종 국내 소집훈련

기사입력 2025-12-10 10:37


'강상윤-황도윤-강성진 발탁' U-22 대표팀, 15일부터 U-23 아시…

[스포츠조선 박찬준 기자]이민성 감독이 이끄는 남자 U-22 대표팀이 15일부터 19일까지 천안 대한민국축구종합센터에서 소집훈련을 진행한다. 이번 훈련은 내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 AFC U-23 아시안컵을 앞두고 실시하는 마지막 국내 소집 훈련이다.

U-22 대표팀은 지난 9월 인도네시아에서 열린 예선에서 3전 전승으로 U-23 아시안컵 본선 진출을 확정했으며, 10월 사우디 전지훈련과 11월 중국 판다컵 참가를 통해 실전 경험을 쌓고 전력을 다져왔다. 이번 최종 소집 훈련을 통해 선수 구성 최종 점검 및 조직력 완성에 집중한다는 계획이다.

아시안컵에 참가할 23명의 최종 명단은 훈련 종료 후 발표될 예정이다. 해외파 등 이번 소집 훈련에 참가하지 않은 선수 중에도 일부 선수가 최종 명단에 발탁될 가능성이 있다. 최종 명단에 포함된 선수들은 22일 인천공항을 통해 U-23 아시안컵 사전 캠프가 진행되는 카타르로 출국하며, 내년 1월 2일 본선 조별리그가 열리는 사우디아라비아 리야드에 입성한다.

대한민국은 C조에 편성돼 이란-레바논-우즈베키스탄과 리야드에서 조별리그를 치른다. 각 조 2위까지 8강 토너먼트에 진출한다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

◇국내 소집훈련 명단 (총 23명)

GK=문현호(김천 상무), 홍성민(포항 스틸러스), 황재윤(수원FC)

DF=강민준(포항 스틸러스), 김도현, 조현태(이상 강원FC), 박성훈, 배현서(이상 FC서울), 이건희, 장석환(이상 수원 삼성), 이현용(수원FC)


MF=강상윤(전북 현대), 김동진(포항 스틸러스), 박현빈(부천FC), 백지웅, 서재민(이상 서울 이랜드), 조준현(수원FC), 황도윤(FC서울)

FW=강성진(수원 삼성), 백가온(부산 아이파크), 정승배(수원FC), 정재상(대구FC), 정지훈(광주FC)

◇U-23 아시안컵 대한민국 조별리그 일정(한국시각)

1월 7일 오후 8시30분 이란전(알 샤밥 스타디움)

1월 10일 오후 8시30분 레바논(알 샤밥 스타디움)

1월 13일 오후 8시30분 우즈베키스탄전(프린스 파이살 빈 파드 스타디움)



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘심정지 20분’ 김수용 “결국 영안실로..혀 말렸다”

2.

"링거 같이 예약"...박나래, '나혼산' 중 '링거' 발언→돌연 비공개 처리

3.

'최진실 딸' 최준희, 또 성형했다..붉게 멍든 눈 리얼 공개 "부기 덜 빠져"

4.

강용석 “김건모에 미안..너무 심하게 했다”

5.

美 그래미 후보 오페라 가수 자택서 피살..31세 친아들 체포

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국에 돈 벌러 왔나?" 우린 '축구바보' 린가드를 몰라봤다…아름다운 이별, 100년 뒤에도 회자될 '전설'

2.

"이 승리를 '전설' 손흥민에게 바칩니다" 토트넘, 'SON 고별식'서 슬라비아에 3-0 쾌승…'7번 후계자' 시몬스 쐐기포[UCL 리뷰]

3.

'논란의 15표차 탈락' 선배의 격려…"아쉬움 가슴에 품고, 내년에는 압도적으로 받길"

4.

"놀라운 10년, 언제나 토트넘 사람으로 남겠다" 고별식서 울컥한 손흥민…벽화 앞 '찰칵'+동료들과 포옹+팬 기립박수 '이별도 전설답게!'

5.

되살아나는 '만년 꼴찌' 악몽! 페퍼저축 대충격 5연패! → '초반 2위' 신기루였나.. 현대건설 3연승 상승세

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국에 돈 벌러 왔나?" 우린 '축구바보' 린가드를 몰라봤다…아름다운 이별, 100년 뒤에도 회자될 '전설'

2.

"이 승리를 '전설' 손흥민에게 바칩니다" 토트넘, 'SON 고별식'서 슬라비아에 3-0 쾌승…'7번 후계자' 시몬스 쐐기포[UCL 리뷰]

3.

'논란의 15표차 탈락' 선배의 격려…"아쉬움 가슴에 품고, 내년에는 압도적으로 받길"

4.

"놀라운 10년, 언제나 토트넘 사람으로 남겠다" 고별식서 울컥한 손흥민…벽화 앞 '찰칵'+동료들과 포옹+팬 기립박수 '이별도 전설답게!'

5.

되살아나는 '만년 꼴찌' 악몽! 페퍼저축 대충격 5연패! → '초반 2위' 신기루였나.. 현대건설 3연승 상승세

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.