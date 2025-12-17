'1부 승격' 인천, 2025년 인천인 송년의 밤 행사서 '올해의 인천인 대상' 수상

기사입력 2025-12-17 12:25


'1부 승격' 인천, 2025년 인천인 송년의 밤 행사서 '올해의 인천인…

'1부 승격' 인천, 2025년 인천인 송년의 밤 행사서 '올해의 인천인…

'1부 승격' 인천, 2025년 인천인 송년의 밤 행사서 '올해의 인천인…

[스포츠조선 윤진만 기자]인천 유나이티드가 16일 연수구 송도컨벤시아에서 열린 '2025 인천인 송년의 밤'에서 올해의 인천인 대상을 수상했다.

2015년 시작돼 올해로 11회를 맞은 '올해의 인천인 대상'은 인천시민의 자긍심을 높이고 시 발전에 기여한 개인과 단체를 발굴해 공적을 널리 알리기 위한 상이다.

인천은 2025년 K리그2 우승을 통해 1년 만에 K리그1으로 복귀하며 인천시민의 자부심을 드높였다. 또한 다양한 지역 밀착 활동과 사회공헌 프로그램을 통해 지역사회와 연고지 발전에 기여한 점을 높게 평가받았다.

조건도 인천 대표이사는 "올해의 인천인 대상이라는 뜻깊은 상을 받게 되어 영광이다. 인천시민 여러분께서 보내주신 응원과 성원이 있었기에 가능한 결과였으며, 앞으로도 시민들과 함께 성장하고 지역사회를 위해 더 많이 기여하는 구단이 되겠다"라고 소감을 밝혔다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[단독] 유아인 돌아온다..장재현 손 잡고 3년 만의 복귀

2.

조인성은 왜 박나래를 피했나…'나래바' 거절, 8년 만에 재소환[SC이슈]

3.

박보검, 박나래 ‘나래바’ 최다 초대 스타…“소속사 공문까지” 발언 재조명

4.

'85세' 사미자, 결혼 62년 차에도 남편♥과 스킨십 "오늘 아침에도 뽀뽀해" ('퍼라')

5.

전국노래자랑 '할담비' 지병수 씨, 10월 별세..향년 82세

스포츠 많이본뉴스
1.

'월드컵 죽음의 조' 일본 눈물 흘릴 지경, 32강 유력 상대 모로코 승승장구 '발롱도르급 선수 없이 아랍컵 결승'

2.

대충격 고백! 폰세, 日시절 왕따 폭로 → "정말 괴로웠다. 가장 어두운 시기"

3.

'충격 은퇴 위기' 박찬호 대기록 못 깨나…또 수술, 678억 계약 남았는데 어쩌나

4.

[공식발표]"일본에 가겠습니다" 이제 겨우 스물다섯, 거포 기대주 왜 은퇴하나

5.

다년계약 제안 거부한 김하성, ATL은 "장기적으로는 이곳에 남아주길" 연장계약 가능성 시사

스포츠 많이본뉴스
1.

'월드컵 죽음의 조' 일본 눈물 흘릴 지경, 32강 유력 상대 모로코 승승장구 '발롱도르급 선수 없이 아랍컵 결승'

2.

대충격 고백! 폰세, 日시절 왕따 폭로 → "정말 괴로웠다. 가장 어두운 시기"

3.

'충격 은퇴 위기' 박찬호 대기록 못 깨나…또 수술, 678억 계약 남았는데 어쩌나

4.

[공식발표]"일본에 가겠습니다" 이제 겨우 스물다섯, 거포 기대주 왜 은퇴하나

5.

다년계약 제안 거부한 김하성, ATL은 "장기적으로는 이곳에 남아주길" 연장계약 가능성 시사

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.