'비피셜' 英 BBC 확인사살! 토트넘 불명예 기록, 두 명 퇴장→'20…

토트넘은 21일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 리버풀과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈경기에서 1대2로 패했다. 토트넘(6승4무7패)은 2연패에 빠졌다. 20개 팀 중 13위로 내려앉았다.
그야말로 '아수라장'이었다. 토트넘은 전반 33분 사비 시몬스가 거친 태클로 퇴장 당했다. 수적 우위를 점한 리버풀은 후반 11분 알렉산더 이삭의 득점으로 1-0 리드를 잡았다. 분위기를 탄 리버풀은 후반 22분 위고 에키티케의 추가골로 점수 차를 벌렸다. 토트넘은 포기하지 않았다. 후반 38분 히샬리송의 골로 추격했다. 하지만 토트넘은 후반 추가 시간 크리스티안 로메로가 경고 누적으로 퇴장 당하며 고개를 숙였다.
영국 언론 BBC는 '토마스 프랭크 토트넘 감독은 점점 더 많은 압박을 받고 있다. 히샬리송을 벤치에 두는 것이 흥미로웠다. 히샬리송 교체 투입 뒤 상황이 바뀌었다. 토트넘은 9명으로 경기를 마쳤지만, 후반에는 토트넘 선수가 적다는 것을 알기 어려웠다. 토트넘은 시몬 광기의 순간 전혀 도움을 받지 못했다. 경고 누적으로 이탈한 로메로에게도 질문을 던져야 한다. 결국 토트넘은 홈에서 또 한 번 패했다. 토트넘은 올 시즌 홈에서 리그 9경기 중 2승을 기록하는 데 그쳤다. 토트넘이 2025년 홈에서 패한 리그 11패는 구단 역사상 한 해 동안 가장 많은 것이기도 하다'고 보도했다.
이날 BBC는 후반 35분 투입, 득점한 히샬리송에게 팀 내 최고 평점인 5.41을 줬다. 로메로는 3.60점, 시몬스는 최하인 3.15점이었다.
경기 뒤 프랭크 감독은 "선수들은 매우 열심히 했다고 생각한다. 좌절에 대응하는 방식은 엄청났다"며 "시몬스의 레드카드는 마음에 들지 않는다. 무모한 태클이라고 생각하지 않는다. 로메로의 경고 누적도 아닌 것 같다"고 말했다.