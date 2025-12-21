"Siuuuuuuu" 만천하에 '호동생' 인증…음바페, 올해 59호골로 호날두와 동률, 우상에 감사인사까지
|EPA연합뉴스
|출처=433 SNS
|AFP연합뉴스
[스포츠조선 윤진만 기자]프랑스 슈퍼스타 킬리안 음바페(27·레알 마드리드)가 '전설' 크리스티아누 호날두(40·알 나스르)의 레알 소속 단일연도 최다골과 동률을 이뤘다.
음바페는 21일(한국시각) 스페인 마드리드의 산티아고 베르나베우에서 열린 세비야와의 2025~2026시즌 스페인프리메라리가 18라운드 홈 경기에서 1-0으로 앞선 후반 41분 페널티킥으로 올해 공식전 59호골을 터뜨렸다. 27번째 생일을 아름답게 자축했다.
2024년 여름 자유계약으로 파리생제르맹(PSG)을 떠나 레알에 입단한 음바페는 올해 공식전 58경기에서 59골을 폭발했다. 2024~2025시즌 후반기에 30골을 넣었고, 올 시즌 현재까지 29골을 넣었다.
음바페는 2025~2026시즌 라리가에서 18골, 유럽챔피언스리그에서 9골을 넣으며 두 대회에서 동시에 득점 단독 선두를 달리고 있다. 코파델레이에서도 2골을 추가했다.
이로써 2013년에 59골을 기록한 호날두와 함께 레알 역사상 한해 최다 득점 기록을 공유했다.
|AP연합뉴스
음바페는 "오늘은 내 생일이라 더 특별한 하루다. 어릴 적부터 드림클럽인 레알에서 뛰는 게 꿈이었다"며 "내 우상이자 레알 역사상 최고의 선수이며 세계 축구의 기준이 되는 호날두와 같은 기록을 세우다니, 정말 믿기지 않는다"라고 소감을 말했다.
|출처=파브리시오 로마노 SNS
이어 "호날두는 항상 나에게 애정을 보여줬고, 칭찬을 아끼지 않았다. 그는 내가 레알에 적응할 수 있도록 도왔다. 우린 많은 대화를 나눈다"며 "그래서 그에게 보답하고 싶은 마음이었다. 레알에서 골을 넣고 경기를 승리로 이끌 수 있어서 정말 기쁘다"라고 했다.
음바페는 득점 후 호날두의 트레이드 마크인 '호우 세리머니'를 선보였다. 그는 "'호우 세리머니'는 호날두를 위한 것이다. 나는 나만의 골 세리머니가 따로 있지만, 오늘은 호날두와 함께 세리머니를 나누고 싶었다"라고 했다.
레알의 올해 마지막 경기에서 음바페가 기록을 달성할 수 있을지 여부는 초미의 관심사였다. 음바페가 침묵할 경우 호날두의 단일연도 최다골 기록은 그대로 유지가 되고, 반대로 멀티골을 넣으면 '호동생'이 호날두를 뛰어넘는 것이었다.
|AP연합뉴스
등번호 10번 유니폼을 입고 최전방 공격수로 선발출전한 음바페는 후반 33분까지 총 7개의 슛을 날렸지만, 번번이 상대 골키퍼 선방에 막혔다.
|AP연합뉴스
올해 59호골은 후반 41분에야 찾아왔다. 전반 38분에 터진 주드 벨링엄의 선제골로 팀이 1-0 앞선 상황에서 페널티킥 기회가 주어졌다. 키커로 나선 음바페는 침착하게 골망을 가른 뒤 두 팔을 쭉 펴는 '호우 세리머니'를 펼쳤다.
리그 2연승을 질주한 레알은 13승 3무 2패 승점 42로 선두 바르셀로나(승점 43)를 승점 1점차로 추격했다. 바르셀로나는 22일 비야레알을 상대한다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
