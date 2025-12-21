'韓축구 충격의 연속' 홍콩에 0-2 지고 중국과 1-1 비겨…U-15 동아시안컵 1위 무산→22일 한일전

[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 15세이하(U-15) 대표팀이 '2025년 동아시아축구연맹(EAFF) U-15 챔피언십' 우승에 실패했다.

대한축구협회(KFA) 전임지도자 조세권 손승준 한일구 코치가 이끄는 U-15 대표팀은 20일 중국 장저우에서 열린 대회 A조 2차전에서 중국과 1대1로 비겼다.

전반 27분 판차오웨이에게 페널티킥으로 선제실점한 한국은 후반 8분 코너킥 상황에서 최준혁(전북 현대 U-15)이 헤더로 동점골을 갈랐다.

지난 18일 홍콩과의 A조 1차전에서 0대2로 패한 한국은 2경기 연속 무승(1무 1패·승점 1)에 머무르며 최종적으로 1위를 놓쳤다. 총 8개팀이 참가한 이번 대회에선 별도의 우승팀을 가리지 않는다.

중국과 홍콩을 각각 3대0, 2대0으로 연파한 일본(승점 6)이 A조 선두를 달리고 있다. 홍콩(1승 1패·승점 3)이 2위, 한국이 3위, 중국이 4위(1무 1패·승점 1)다. 한국은 득실 -2골로 -3골인 중국을 따돌렸다. 22일 일본과의 최종전에서 승리하더라도 일본을 추월할 수 없다.


'韓축구 충격의 연속' 홍콩에 0-2 지고 중국과 1-1 비겨…U-15 …
출처=EAFF 홈페이지 캡쳐
한국은 2010년생 20명으로 이번 대회에 참가했다.

한-중전에선 이주찬(서울) 오태준(전북) 정우진(울산 HD) 임진성(전북) 김민준(목동중) 명성준(KHT일동) 석지환(용인시축구센터) 이찬준(양평FC) 한호담(보물섬스포츠클럽) 이창준(울산) 김윤재(서울)가 선발 출전했다.

배호진(울산) 최준혁 유성호(KHT일동) 김류민(서울) 여민호(울산) 이채운(전북) 윤준서(제주 SK) 송지환(울산) 등이 교체 출전했다.


U-15 대표팀은 2년 뒤에 열리는 2017년 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵을 준비한다.

지난 4월 이탈리아에서 열린 '2025년 토르네오 U-15 12개국 친선대회'에 참가해 5위를 기록했다.
