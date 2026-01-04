[현장스케치]"명예 회복 노린다!" FC서울, 팬들 응원 속 2026시즌 '첫 발' 뗐다

기사입력 2026-01-04 14:05


[현장스케치]"명예 회복 노린다!" FC서울, 팬들 응원 속 2026시즌…

[인천공항=스포츠조선 김가을 기자]FC서울이 2026시즌을 향한 첫 걸음을 뗐다.

김기동 감독이 이끄는 FC서울은 3일 늦은 저녁, 인천국제공항을 통해 중국 하이난으로 동계전지훈련을 떠났다. 서울은 2월 4일까지 하이난에서 구슬땀을 흘릴 예정이다.

마음이 급하다. 서울은 '하나은행 K리그1 2025' 최종 6위를 기록했다. 2026~2026시즌 아시아챔피언스리그(ACL) 진출권을 놓쳤다. 팬들의 원성이 자자했다. 아쉬움의 목소리로 가득했다. '서울'이란 이름이 주는 기대치에 미치지 못했기 때문이다.

새 시즌 명예회복이 간절하다. 이번 훈련에는 김진수 문선민 강현무 조영욱 정승원 등이 모두 참여한다. 올 시즌 새롭게 서울 유니폼을 입게된 구성윤과 후이즈도 함께 이동했다. 다만, 연령별 대표팀에서 부상한 박성훈은 일단 한국에 남아 재활한 뒤 팀에 합류할 계획이다. 루카스, 안데르손 등 일부 선수는 현지 합류할 예정이다.

시즌을 준비할 물리적 시각이 부족하다. 서울은 2월 10일 비셀 고베(일본)와의 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그페이즈 경기를 시작으로 사실상 시즌에 돌입한다. 다른 팀보다 빠르게 시즌을 시작한다. 이번 동계전지훈련이 그 어느 때보다 중요한 이유다.

김 감독과 선수단은 결연한 의지를 다지며 중국으로 떠났다. 수 십여 명의 팬이 자리해 선수단에 힘을 불어넣었다. 김 감독은 선수들과 한 명, 한 명 인사하며 새 시즌 결의를 다졌다. 선수들도 환한 얼굴로 인사하며 새 시즌 반전을 다짐했다. '이적생' 후이즈는 "서울이란 큰 팀에서 뛰게 돼 영광이다. K리그1 무대는 처음이다. 몇몇 선수들과 얘기했는데 좋다. 동계전지훈련을 하면서 더 많이 소통할 예정"이라고 말했다.

인천공항=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.