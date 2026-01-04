"미성숙 인격"↔"의료진 권고 무시 모함" '극대노'마레스카 감독,첼시에…

[스포츠조선 전영지 기자] 엔조 마레스카 첼시 감독이 수백만 파운드의 위약금을 포기하고 떠났다는 보도가 나왔다.
영국 더선은 4일(한국시각) '엔조 마레스카 감독, 첼시 떠나며 수백만 파운드의 퇴직금 포기. 계약 조건 논의 없이 떠난 이유'라는 제하의 단독 보도에서 '새해 마레스카 감독이 첼시와 결별하는 과정에서 1400만파운드(약 272억원)에 달하는 위약금 패키지를 요구하지 않았다'고 밝혔다.
마레스카 감독은 새해 첫날 구단 이사회과 회복 불능의 심각한 파국을 맞은 직후 첼시 지휘봉을 내려놨다. 그러나 더선에 따르면 극단적인 상황, 쓰라린 결별에도 불구하고 위약금을 포기하는 결정을 내렸다. 마레스카 감독은 지난 2024년 레스터시티에서 첼시 사령탑으로 부임하면서 시즌 당 400만 파운드(약 78억원), 5년 계약(추가 12개월 옵션 포함)을 체결한 바 있다. 그러나 불과 18개월 만에 스탬포드브릿지를 떠나면서 1400만 파운드의 잠재적 보상금은 미지급 상태로 남게 됐다. 컨퍼런스 리그 우승, FIFA 클럽 월드컵 트로피를 추가한 지 불과 5개월 만의 충격적인 파국이다.
더선은 '마레스카는 감독은 첼시 구단 수뇌부로부터 계속해서 무시 당하고 패싱 당하는 방식에 극대노해, 계약 조건에 대한 협상 없이 그냥 떠나기로 결정했다'으며 "첼시 구단은 그를 '감정적 미성숙'이라고 비난했다"고 보도했다. 마레스카 감독과 측근들은 유벤투스와 맨시티의 관심을 이용, 첼시를 압박해 새로운 계약을 맺으려 했다는 구단의 주장을 강력하게 부인하고 있다. 또 리스 제임스와 콜 파머를 포함한 선수들의 건강을 위험에 빠뜨릴 수 있는 의료적 조언을 무시하고 그들을 다시 기용하려 했다는 주장에도 격분하고 있는 상황이다. 다만 마레스카 감독은 경기 선발과 교체 선수 문제로 구단 수뇌부와 대립한 사실은 인정하고 있다.
더선은 '감독으로서 경기장 내 결정권을 침해 당하는 상황을 받아들이지 않은 것이 결국 결별의 결정적 계기가 됐다'면서 '마레스카 감독은 이사회와 스포츠 디렉터를 지목하며 상부에서 가해진 간섭이 자신의 입지를 유지하기 어렵게 만들었을 뿐 아니라 이는 팀과 팬들에 대한 무례한 행동이라고 믿었다'고 설명했다.
마레스카 감독은 12월31일 본머스와의 홈 경기에서 2대2로 비긴 직후 구단 수뇌부와 정면충돌하며 갈등을 빚었고, 이것이 최종적인 결별로 이어졌다.
첼시는 토드 보엘리 구단주 휘하에서 자타공인 '감독들의 무덤'이 되고 있다. 4년도 채 되지 않은 기간 동안 무려 4명의 정식 감독과 2명의 임시 감독이 거쳐갔다. 2022년 토마스 투헬, 2023년 그레이엄 포터, 2024년 마우리시오 포체티노에 이어 마레스카까지 떠나면서 새해 다섯 번째 정식 감독을 물색 중이다. 참고로 마레스카를 제외한 3명의 감독은 1300만 파운드(약 252억원)의 위약금을 수령했다. 현재 마레스카 감독 후임으로는 리암 로세니어 감독이 유력하게 거론되고 있다. 로제니어 감독은 역시 보엘리 구단주 소유인 프랑스 리그1 클럽 스트라스부르와의 작별을 암시하는 감성적인 성명을 발표한 바 있다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com