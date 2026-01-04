"Hwang, 돌진으로 AS→PK 추가골!" 英 BBC 언급, 황희찬 '환상쇼' 벼랑 끝 울버햄튼 구했다…'부상 OUT' 우려

기사입력 2026-01-04 21:47


"Hwang, 돌진으로 AS→PK 추가골!" 英 BBC 언급, 황희찬 '…
사진=AP-PA 연합뉴스

"Hwang, 돌진으로 AS→PK 추가골!" 英 BBC 언급, 황희찬 '…
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]황희찬이 벼랑 끝 울버햄튼(잉글랜드)을 구했다.

롭 에드워즈 감독이 이끄는 울버햄튼은 4일(이하 한국시각) 영국 울버햄튼의 몰리뉴 스타디움에서 열린 웨스트햄과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈 경기에서 3대0으로 이겼다. 울버햄튼은 개막 20경기 만에 값진 첫 승리를 거머쥐었다. 1승3무16패(승점 6)를 기록하며 19위 번리(승점 12)와의 격차를 줄였다. 반면, 웨스트햄(승점 14)은 9경기 연속 무승(4무5패)의 부진에 빠졌다. 강등권인 18위에 머물렀다.

승리의 중심엔 황희찬이 있었다. 그는 이날 결승골 도움에 페널티킥으로 추가골까지 터트리며 '원맨쇼'를 펼쳤다.

선발로 나선 황희찬은 전반 4분 존 아리아스의 선제 결승골을 도왔다. 중원에서 마테우스 마네의 패스를 받은 황희찬이 페널티지역 왼쪽으로 돌진하며 왼발로 컷백을 내줬다. 골 지역 정면으로 쇄도하던 아리아스가 오른발 논스톱 슈팅으로 골 그물을 흔들었다. 황희찬의 올 시즌 리그 1호 도움이었다.


"Hwang, 돌진으로 AS→PK 추가골!" 英 BBC 언급, 황희찬 '…
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

"Hwang, 돌진으로 AS→PK 추가골!" 英 BBC 언급, 황희찬 '…
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스
황희찬은 전반 31분 페널티킥 키커로 나서 추가골을 직접 뽑아냈다. 왼쪽 윙백 우고 부에노가 왼쪽 측면에서 투입한 크로스가 웨스트햄 중앙 수비수 막시밀리안 킬먼의 몸에 맞고 나왔다. 마네가 페널티지역 왼쪽에서 볼을 잡으려는 순간 웨스트햄의 미드필더 숭구투 마가사와 부딪히며 넘어졌다. 주심은 곧바로 페널티킥을 선언했다. 황희찬이 페널티킥 키커로 나서 과감하게 골대 정면으로 오른발 슈팅을 시도해 추가골을 기록했다. 황희찬의 시즌 2호골이었다. 그는 지난해 8월 30일 에버턴과의 경기 우히 4개월여 만에 '골 맛'을 봤다. 기세가 오른 울버햄튼은 전반 41분 부에노의 패스를 받은 마네가 페널티아크 왼쪽에서 오른발 슈팅으로 쐐기골을 터트렸다.

변수가 있었다. 이날 1골-1도움을 기록한 황희찬은 후반 16분 다리 부상으로 교체됐다. 오른쪽 다리에 통증을 호소하며 쓰러졌다. 황희찬은 직전 맨유(1대1 무)전에 이어 2연속 부상으로 경기를 마감했다.

경기 뒤 통계 전문 업체 소파스코어는 황희찬에게 팀 내 두 번째로 높은 평점 8.1을 줬다. 영국 언론 BBC도 '황희찬의 돌진으로 첫 번째 득점이 나왔고, 황희찬은 페널티킥 득점으로 스코어를 2-0으로 만들었다'고 언급했다. 이 매체는 황희찬에게 평점 7.70을 줬다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신정환 폭로에 이상민 반격..."룰라 팔아넘겼다고? 나도 똑같이 정산 받았다"

2.

[공식]임재범, 충격의 은퇴 심경 "가장 좋은때 무대서 내려오고 싶었다" [전문]

3.

마이큐, 결혼 3달만 ♥김나영+두子 두고 떠났다..."마음 불편해" ('노필터티비')

4.

이민정, 이병헌과 부부싸움 '밥' 때문에 울었다..."한 숟가락도 못 먹었는데"

5.

이민우, 6세 딸 몰래 카메라로 찍다 들켰다...문틈 영상에 담긴 '아빠 미소'

스포츠 많이본뉴스
1.

"미성숙 인격"↔"의료진 권고 무시 모함" '극대노'마레스카 감독,첼시에 272억원 위약금도 안받고 떠났다[英더선 단독]

2.

[KBL리뷰]'신인 문유현 번뜩였다' 정관장, KCC에 4연패 안겨…76-68 승리, 선두 추격 성공

3.

'대구가 사랑한 센터백'조진우,새해 수원FC 유니폼 입는다[단독]

4.

[현장인터뷰] '4연패 수렁' 이상민 감독이 짚은 패인 "3점슛 부족, 숀 롱과 허훈에 쏠린 득점"

5.

"올해 승격해도 되겠습니까" '빅네임 폭풍 영입' K리그 막내 용인FC의 당찬 포부…창단식서 자주색 홈 유니폼 공개[현장에서]

스포츠 많이본뉴스
1.

"미성숙 인격"↔"의료진 권고 무시 모함" '극대노'마레스카 감독,첼시에 272억원 위약금도 안받고 떠났다[英더선 단독]

2.

[KBL리뷰]'신인 문유현 번뜩였다' 정관장, KCC에 4연패 안겨…76-68 승리, 선두 추격 성공

3.

'대구가 사랑한 센터백'조진우,새해 수원FC 유니폼 입는다[단독]

4.

[현장인터뷰] '4연패 수렁' 이상민 감독이 짚은 패인 "3점슛 부족, 숀 롱과 허훈에 쏠린 득점"

5.

"올해 승격해도 되겠습니까" '빅네임 폭풍 영입' K리그 막내 용인FC의 당찬 포부…창단식서 자주색 홈 유니폼 공개[현장에서]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.