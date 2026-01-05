'깜짝 대반전' 김민재 레알 마드리드 갑니다!…임대 후 의무 이적 옵션→"뮌헨이 KIM 직접 제안"

기사입력 2026-01-05 13:50


사진=아잔스포르

[스포츠조선 강우진 기자]김민재가 스페인 라리가 명문 클럽 레알 마드리드와 연결되고 있다.

스페인 디펜사 센트럴은 4일(한국시각) "레알 마드리드는 김민재를 2500만 유로(약 420억원)에 영입할 수 있다"라며 "김민재가 레알 마드리드에 제안된 것으로 알려졌다"라고 전했다.


AP 연합뉴스
뱅상 콤파니 감독은 여전히 김민재를 활용 가능한 자원으로 평가하고 있지만, 현실적으로 뮌헨은 그의 이적을 긍정적으로 바라보고 있다고 한다. 김민재는 바이에른 뮌헨에서 확고한 주전 자리를 잃었고, 구단은 선수 가치가 더 떨어지는 상황을 원하지 않고 있다.

매체는 "뮌헨은 중앙 수비수를 필요로 하는 여러 구단에 김민재를 제안하고 있으며, 레알 마드리드는 그중에서도 가장 관심을 가질 수 있는 클럽 중 하나"라며 "실제로 이 거래를 성사시킬 경우, 뮌헨은 두 마리 토끼를 한 번에 잡을 수 있다"라고 주장했다. 이어 "레알 마드리드가 다요 우파메카노 영입을 포기하도록 만들 수 있기 때문"이라고 덧붙였다.


로이터 연합뉴스
매체에 따르면 뮌헨은 임대 후 완전 이적 옵션을 통해 김민재를 내보내려는 계획을 갖고 있다.

디펜사 센트럴은 "뮌헨은 1월부터 임대 이적을 허용하고, 7월에 2500만 유로의 의무 이적 옵션을 포함하는 방식을 받아들일 의향이 있다"라며 "뮌헨이 즉각적으로 중앙 수비수를 필요로 하는 유럽 주요 클럽들에게 제시한 조건이며, 레알 마드리드 역시 그 대상 중 하나"라고 했다.


EPA 연합뉴스
레알 마드리드는 1월 이적시장에서 보강을 고려하지 않고 있는 것으로 알려졌다. 수비 보강은 올해 여름 이적시장에서 이뤄질 가능성이 크다. 그럼에도 레알 마드리드는 김민재에 큰 관심을 갖고 있지 않다는 이야기도 있다. 김민재가 29세로 적지 않은 나이라는 점 때문이다.

김민재는 지난 2023년 나폴리를 떠나 뮌헨으로 향하기 전에 레알 마드리드의 영입 후보로 거론된 바 있다. 이탈리아에서 한 시즌만 뛰었지만, 리그 최고의 수비수로 선정되며 유럽 빅클럽들의 관심을 끌었다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.