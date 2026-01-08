AT 마드리드 vs 레알 마드리드', 스페인 슈퍼컵 준결승 대상 프로토 승부식 4회차 게임 마감 임박

|
서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 2026 스페인 슈퍼컵(수페르코파 데 에스파냐) 준결승 AT 마드리드-레알 마드리드전을 대상으로 하는 프로토 승부식 4회차가 마감을 앞두고 있다.
스페인 슈퍼컵은 지난 시즌 스페인 프로축구 프리메라리가 1~2위 팀과 스페인 국왕컵(코파 델 레이) 우승 및 준우승팀이 출전해 승자를 가리는 대회다.
지난 시즌에는 라리가와 국왕컵에서 모두 바르셀로나와 레알 마드리드가 나란히 1~ 2위를 차지했다. 이 결과 국왕컵에서 각각 3~4위를 차지한 AT 마드리드와 빌바오가 출전 자격을 얻었다.
최근 7경기 득실점 평균에서는 AT 마드리드가 경기당 1.4득점·0.9실점, 레알 마드리드가 2.1득점·1.0실점을 기록했다. 수비 안정성 면에서는 AT 마드리드가, 공격력에서는 레알 마드리드가 상대적으로 우위를 보였기 때문에 이번 경기는 이른바 '창과 방패'의 대결로 전개될 가능성이 높다.
다만 2025~2026시즌 첫 맞대결이었던 2025년 9월 27일 리그 경기에서는 AT 마드리드가 안방에서 레알 마드리드를 5대2로 꺾은 바 있어, 단순한 최근 흐름뿐 아니라 출전 선수 구성과 전술적 변화까지 면밀히 고려한 승부 예측이 필요할 것으로 보인다.
한국스포츠레저 관계자는 "치열한 혈전이 예상되는
