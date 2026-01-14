[U-23 아시안컵]'중국 피했다!' 이민성호, 8강서 '리야드의 기적'호주와 격돌…'조 2위 추락' 中은 우즈벡 상대

호주는 14일(이하 한국시각) 사우디아라비아 리야드의 프린스 파이살 빈 파흐드 스포츠 시티에서 열린 이라크와의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 조별리그 D조 최종전(3차전)에서 2대1 역전승했다.
조 2위로 최종전을 맞이한 호주는 2차전 중국전 패배 충격을 딛고 2승1패 승점 6으로 중국(승점 5·1승2무)을 끌어내리고 조 1위를 탈환했다. 같은시각 태국과 0대0으로 비긴 중국은 조 2위로 8강 티켓을 거머쥐었다. 이라크와 태국(이상 승점 2·2무1패)는 3,4위로 탈락 고배를 마셨다.
이로써 13일 우즈베키스탄전에서 졸전 끝에 0대2로 패하며 1승1무1패 승점 4, C조 2위로 조별리그를 통과한 대한민국의 상대는 D조 1위 호주로 정해졌다. 준결승 티켓을 건 호주전은 오는 18일 오전 0시30분 제다의 프린스 압둘라 알-파이살 스포츠 시티에서 열린다. 조별리그 전 경기 무실점으로 사상 첫 U-23 아시안컵 토너먼트 진출에 성공한 중국은 C조 1위 우즈벡을 만난다.
사진제공=대한축구협회
D조 최종전을 끝으로 8강 대진이 모두 정해졌다. '식사마' 김상식 감독이 이끄는 베트남은 B조 2위 아랍에미리트, C조 1위 우즈베키스탄은 D조 2위 중국, B조 1위 일본은 A조 2위 요르단, D조 1위 호주와-C조 2위 대한민국이각각 격돌한다. 한국과 호주가 U-23 아시안컵에서 만나는 건 2020년 태국대회 이후 6년만이다. 한국은 준결승에서 호주를 2대0으로 꺾고 결승에 올라 사상 첫 우승에 골인했다. U-23 레벨 역대전적에선 9승4무3패로 우위를 점했다.
한국-호주전 승자는 일본-요르단전 승자와 20일 준결승에서 만난다. 한국과 일본이 나란히 8강을 통과하면 준결승에서 '미리보는 결승전'이 성사된다.
8강 진출을 위해선 승점이 필요했던 호주는 전반전을 0-0 동점으로 마쳤다. 중국-태국전 전반전도 0-0으로 끝나면서 운명의 45분을 남겨두고 조 순위표에 변동은 없었다.
이라크와 호주 경기 장면. 출처=AFC 홈페이지 캡쳐
중국이 후반 왕위둥 등이 결정적인 찬스를 놓치는 사이, 이라크가 깜짝 선제골을 터뜨렸다. 후반 18분, 아이멘 루아이가 얻어낸 페널티킥을 아무리 파이살이 득점으로 연결했다.
후반 32분 호주도 페널티킥 찬스를 얻었지만, 비디오판독시스템을 거쳐 노 파울이 선언됐다. 하지만 호주는 포기하지 않았다. 후반 추가시간에만 야야 두쿨리와 마티아스 맥칼리스터가 연속골을 퍼붓는 '리야드의 기적'을 연출했다. 두쿨리는 후반 추가시간 93분 헤더로 동점골을 갈랐고, 맥칼리스터는 97분 역습 상황에서 침착하게 역전골을 넣었다. 남은 시간을 무실점으로 버틴 호주는 결국 2대1 승리하며 조 1위를 확정했다.
중국은 초신성 왕위둥, 베흐람 압두웨리와 '호주전 결승골 영웅' 펑샤오 등 주력 자원을 총투입했다. 3차전을 앞두고 2위 호주, 3위 이라크와 각각 승점이 2점과 1점차에 불과해 최종전 결과에 따라 순위가 뒤집힐 가능성이 있었다.
중국은 전반에만 3명의 선수가 경고를 받을 정도로 태국을 강하게 압박했다. 전반 14분 태국 파리판 웡사의 슛이 골대를 살짝 벗어났다. 34분 펑샤오의 헤더는 상대 골키퍼 선방에 막혔다. 중국은 하프타임에 경고 한 장을 보유한 미드필더 무텔리프 이민카리, 양하오유를 교체한 뒤 몰아치기 시작했다. 하지만 후반에도 왕위둥의 슛이 빗나가는 등 빈공에 시달렸다. 막판엔 도리어 태국에 주도권을 내주고 실점 위기에 내몰렸으나 가까스로 버텼다. 경기는 0대0 무승부로 끝났다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com