'극장골로 뒤바뀐 상대' 이민성호 U-23 아시안컵 8강서 '캥거루' 호주와 맞대결 성사.. 중국은 우즈벡과 대결

[스포츠조선 노주환 기자한국 축구의 8강 상대가 막판 극장골로 바뀌었다. 이민성 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀의 2026년 AFC U-23 아시안컵 8강 상대가 결정됐다. 체력이 강한 호주다. 18일 사우디에서 벌어진다. C조 2위 한국은 D조 1위를 차지한 호주를 상대로 4강 진출을 다투게 됐다.
호주는 14일 사우디 리야드에서 열린 이 대회 조별리그 D조 마지막 경기서 이라크를 상대로 2대1 역전승을 거두며 조 1위를 차지했다. 호주는 후반 18분 파이살(이라크)에게 선제골을 내줬지만 후반 추가 시간 3분 두클리가 헤더 동점골(1-1)을, 4분 후 맥칼리스터가 결승골을 터트려 승리했다. 호주가 승리하면서 한국의 8강 상대는 중국으로 결정되는 듯 하다가 바뀌었다. 호주는 승점 6점으로 중국(승점 5)을 제치고 조 선두를 차지했다. 이날 중국은 태국과 0대0 무승부로 1승2무, 승점 5점으로 2위로 밀렸다. 따라서 중국은 8강에서 한국이 아닌 C조 1위 우즈베키스탄과 대결하게 됐다.
캡처=아시아축구연맹 홈페이지
호주는 이번 대회 첫 경기서 태국을 2대1로 잡았고, 두번째 중국전에서 0대1로 무너졌다. 하지만 마지막 이라크전에서 극적인 역전승을 거두는 뒷심을 보였다. 호주는 강한 체력과 막판 집중력을 보였다.
전문가들은 "한국이 8강에서 고전할 수 있다. 이민성 감독과 선수들이 조별리그에서 보여준 경기력은 부족한 점이 많았다"면서 "우리 선수들이 아직 어리고 경험이 부족하다. 그 만큼 분위기 전환이 필요하다. 하나로 뭉친다면 토너먼트에선 조별리그와는 다른 팀이 될 수도 있다"고 말했다.
한국은 13일 우즈벡과의 AFC U-23 아시안컵 조별리그 C조 3차전서 0대2로 졌다. U-21 선수들로 나선 우즈벡에 평균 두살이 많은 우리 대표 선수들은 한마디로 무기력했다. 개인기량, 조직력, 골결정력 그 어느 하나 우즈벡에 앞서지 못했다. 한국은 완패를 당했지만 어부지리로 8강에 올랐다. 같은 시각 열린 같은 조 경기에서 레바논이 이란을 1대0으로 잡으며 기사회생했다. 1승1무1패가 된 한국은 승점 4점으로 레바논(승점 3·1승2패)을 따돌리고 2위로 조별리그를 통과했다. 우즈벡은 승점 7점으로 조 1위, 이란은 승점 2점으로 최하위에 머물렀다.
캡처=아시아축구연맹 홈페이지
0-0으로 전반전을 마친 한국은 후반에 2골을 얻어맞고 고개를 숙였다. 후반 3분 카리모프에게 중거리 결승골을 내줬고, 후반 25분 사이드누루라에프에게 쐐기골을 맞았다. 이민성 감독은 실점 이후 적극적으로 교체 선수를 투입했지만 넘어간 경기 주도권을 가져오지 못했다. 우리 선수들은 조급하기만 했지 조직적으로 움직이지도 못했고, 날카로움도 투지도 부족했다. 기세가 오른 우즈벡 선수들의 강한 전방 압박에 당황하면서 실수가 잦았다. 또 우즈벡의 두터운 수비벽을 뚫어내기에는 개인기도 조직적인 패스 연계도 부족했다.
이민성 감독은 우즈벡전 후 기자회견에서 "우리는 하고자 하는 플레이를 하지 못했고, 완패를 당했다. 실망스럽고, 우리는 여러 측면에서 개선이 필요하다. 라인업을 꾸리는데 있어 혼란스러웠다. 우리는 우리 팀에 대한 분석이 필요하다. 그게 가장 중요하고, 또 준비해야 한다"고 말했다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com