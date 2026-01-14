中 환호 폭발! "기특하다" 중국 '무실점' 수비 축구→'사상 첫' U-23 아시안컵 토너먼트 진출 '기염'

안토니오 푸체 감독이 이끄는 중국 23세 이하(U-23) 대표팀은 14일(이하 한국시각) 사우디아라비아 라야드의 알 샤밥 클럽 경기장에서 열린 태국과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 조별리그 D조 최종전에서 0대0으로 비겼다. 중국은 이라크(0대0 무)-호주(1대0 승)-태국을 상대로 1승2무(승점 5)를 기록했다. 호주에 이어 조 2위로 8강에 진출했다.
경기 뒤 중국 언론 소후닷컴은 '중국 역사상 처음으로 U-23 아시안컵 토너먼트에 진출했다. 중국은 앞서 5차례 대회에 나서 2승13패를 기록했다. 조별리그를 통과한 적이 없었다. 더욱 주목할 만한 점은 이번에 중국이 3경기에서 무실점을 기록한 것이다. 더욱 기특하다. 푸체 감독은 중국 축구에 가장 적합한 전술을 찾았다. 상대가 누구든 견고한 수비를 선보였다. 이 전술은 장단점이 있다. 만약 중국이 먼저 실점했다면, 어떻게 공격할지도 문제였다. 세 경기를 보면 중국의 공격 전술은 거의 없었다고 할 수 있다. 세트피스에 의존해 위협을 가할 수밖에 없다. 우즈베키스탄은 태국보다 강할 것'이라고 보도했다.
사진=AFC 공식 계정 캡처
중국은 17일 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알파이살 스타디움에서 우즈베키스탄과 대결한다. 우즈베키스탄은 조별리그 C조에서 2승1무(승점 7)를 기록하며 1위로 토너먼트에 합류했다.
한편, 이날 경기를 끝으로 이번 대회 8강 매치업이 완성됐다. 8강전의 첫 문은 일본과 요르단의 경기로 진행된다. 일본은 조별리그 B조에서 3전 전승(10골-무실점)을 기록하며 1위를 기록했다. 요르단(2승1패)은 A조 2위로 토너먼트에 합류했다. 김상식 감독이 이끄는 베트남은 A조 1위로 8강에 합류했다. B조 2위 아랍에미리트(1승1무1패)와 격돌한다. 대한민국은 가장 마지막에 8강전을 치른다. 이민성 감독이 이끄는 한국은 C조에서 1승1무1패(승점 4)로 2위를 기록했다. 8강전에선 D조 1위 호주(2승1패)와 붙는다.