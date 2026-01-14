中 환호 폭발! "기특하다" 중국 '무실점' 수비 축구→'사상 첫' U-23 아시안컵 토너먼트 진출 '기염'

기사입력 2026-01-14 23:30


中 환호 폭발! "기특하다" 중국 '무실점' 수비 축구→'사상 첫' U-…
사진=AFC 공식 계정 캡처

中 환호 폭발! "기특하다" 중국 '무실점' 수비 축구→'사상 첫' U-…
사진=AFC 공식 계정 캡처

[스포츠조선 김가을 기자중국 축구가 기쁨의 눈물을 흘리고 있다.

안토니오 푸체 감독이 이끄는 중국 23세 이하(U-23) 대표팀은 14일(이하 한국시각) 사우디아라비아 라야드의 알 샤밥 클럽 경기장에서 열린 태국과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 조별리그 D조 최종전에서 0대0으로 비겼다. 중국은 이라크(0대0 무)-호주(1대0 승)-태국을 상대로 1승2무(승점 5)를 기록했다. 호주에 이어 조 2위로 8강에 진출했다.

경기 뒤 중국 언론 소후닷컴은 '중국 역사상 처음으로 U-23 아시안컵 토너먼트에 진출했다. 중국은 앞서 5차례 대회에 나서 2승13패를 기록했다. 조별리그를 통과한 적이 없었다. 더욱 주목할 만한 점은 이번에 중국이 3경기에서 무실점을 기록한 것이다. 더욱 기특하다. 푸체 감독은 중국 축구에 가장 적합한 전술을 찾았다. 상대가 누구든 견고한 수비를 선보였다. 이 전술은 장단점이 있다. 만약 중국이 먼저 실점했다면, 어떻게 공격할지도 문제였다. 세 경기를 보면 중국의 공격 전술은 거의 없었다고 할 수 있다. 세트피스에 의존해 위협을 가할 수밖에 없다. 우즈베키스탄은 태국보다 강할 것'이라고 보도했다.


中 환호 폭발! "기특하다" 중국 '무실점' 수비 축구→'사상 첫' U-…
사진=AFC 공식 계정 캡처

中 환호 폭발! "기특하다" 중국 '무실점' 수비 축구→'사상 첫' U-…
사진=AFC 공식 계정 캡처
중국은 17일 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알파이살 스타디움에서 우즈베키스탄과 대결한다. 우즈베키스탄은 조별리그 C조에서 2승1무(승점 7)를 기록하며 1위로 토너먼트에 합류했다.

한편, 이날 경기를 끝으로 이번 대회 8강 매치업이 완성됐다. 8강전의 첫 문은 일본과 요르단의 경기로 진행된다. 일본은 조별리그 B조에서 3전 전승(10골-무실점)을 기록하며 1위를 기록했다. 요르단(2승1패)은 A조 2위로 토너먼트에 합류했다. 김상식 감독이 이끄는 베트남은 A조 1위로 8강에 합류했다. B조 2위 아랍에미리트(1승1무1패)와 격돌한다. 대한민국은 가장 마지막에 8강전을 치른다. 이민성 감독이 이끄는 한국은 C조에서 1승1무1패(승점 4)로 2위를 기록했다. 8강전에선 D조 1위 호주(2승1패)와 붙는다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김장훈, 2조 기부한다..“죽을 때까지 계속할 것” (션과 함께)

2.

“최소 5억·회차당 3000만 요구” 박나래, 한 달 만에 입 열었다

3.

윤영미, 속옷 안 입었는데 상의 펄럭..“서비스예요”

4.

선우용여, 美 사돈도 어마어마...대저택 공개 "국제 금융업 회사 출신"

5.

박나래, '주사 이모' 의혹 직접 밝혔다 "성형외과서 첫 만남..스스로 의사라 소개"

스포츠 많이본뉴스
1.

아.. 53세 이른 나이에.. '롯데 우승멤버' 김민재 코치 별세

2.

이대호가 직접 밝힌 '깜짝' 대만행 비하인드 "부산까지 찾아온 감독님 부탁…차마 거절못해" [인터뷰]

3.

'515억 손흥민보다 47배 더 주겠다' 미친 수준...메시 앞에 도착한 사우디 '2조 4100억'→GOAT는 거절

4.

중국은 한국처럼 창피하게 안 가! "무조건 이겨서 8강"…한국 발밑에 두더니, 정신 상태까지 '중무장'

5.

대박 넘어 초대박! 메시의 맨시티 이적 '축구의 신' 온다…'메호대전' 종결→MLS 아닌 EPL서 '화려한 마무리'

스포츠 많이본뉴스
1.

아.. 53세 이른 나이에.. '롯데 우승멤버' 김민재 코치 별세

2.

이대호가 직접 밝힌 '깜짝' 대만행 비하인드 "부산까지 찾아온 감독님 부탁…차마 거절못해" [인터뷰]

3.

'515억 손흥민보다 47배 더 주겠다' 미친 수준...메시 앞에 도착한 사우디 '2조 4100억'→GOAT는 거절

4.

중국은 한국처럼 창피하게 안 가! "무조건 이겨서 8강"…한국 발밑에 두더니, 정신 상태까지 '중무장'

5.

대박 넘어 초대박! 메시의 맨시티 이적 '축구의 신' 온다…'메호대전' 종결→MLS 아닌 EPL서 '화려한 마무리'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.