"내가 안 떠난다고 했지" 김민재 시즌 첫 결승골 폭발+MOM 선정→뮌헨 17경기 무패 행진.. 이적설을 스스로 날려버렸다

[스포츠조선 노주환 기자최근 빅클럽 이적설에 시달렸던 국가대표 센터백 김민재(30·바이에른 뮌헨)가 이번 시즌 리그 첫 골을 터트렸다. 그 골은 결승골로 뮌헨에 승점 3점을 안겼다. 독일 분데스리가 홈페이지는 경기 MOM(맨 오브 더 매치)으로 김민재를 뽑았다.
김민재는 15일(한국시각) 독일 쾰른 레인에네르기스타디온에서 벌어진 쾰른과의 2025~2025시즌 독일 분데스리가 17라운드 원정 경기서 센터백으로 선발 출전해 풀타임을 소화하면서 결승골을 터트렸다. 김민재는 팀이 1-1로 팽팽하던 후반 26분 헤더 결승골로 쾰른 골망을 흔들었다. 코너킥 상황에서 이토가 연결한 패스를 머리로 박아 넣었다. 한일 선수 합작품이었다.
김민재는 이날 경기 시작할 때는 요나타 타와 센터배개 호홉을 맞췄다. 후반 22분 타가 교체된 후에는 우파메카노와 센터백 조합을 이뤘다.
AP<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
뮌헨은 쾰른 상대로 고전하는 경기 양상이었다. 전반 41분 상대 아이나에게 선제골을 내준 뮌헨은 전반 추가시간 그나브리가 동점골을 넣었다. 답답했던 경기 흐름은 김민재의 결승골 이후 뮌헨 쪽으로 확 기울었다. 2-1로 경기 주도권을 쥔 뮌헨은 후반 39분 조커 칼이 디아즈의 도움을 받아 쐐기골을 터트렸다. 뮌헨이 3대1로 승리하면서 이번 시즌 리그 무패행진을 이어갔다. 뮌헨은 이번 시즌 리그 17경기에서 15승2무로 단독 선두를 질주했다.
김민재는 이날 공수에서 모두 건재함을 입증했다. 90분 풀타임을 뛰면서 1골, 86번의 터치, 패스 정확도 95%, 8번의 듀얼 경합, 1번의 가로채기, 7번의 걷어내기를 기록했다. 평점은 8.1점(사커웨이 기준)으로 그나브리(8.2점) 다음으로 매우 높았다.
AP<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
김민재는 최근 무릎 부상에서 돌아왔다. 지난 4일 오스트리아에서 가진 잘츠부르크와의 친선경기에서 후반전 교체 투입되기도 했다. 그는 이번 시즌 전반기에 중앙 수비수로 팀내에서 세번째 옵션이었다. 우파메카노-타 다음 수순이었다. 출전시간도 중앙 수비수 중 세번째였다. 로테이션이 그렇게 돌아갔다. 이토가 부상에서 회복되면서 주전 경쟁은 더 치열하게 됐다. 콤파니 감독이 골라 쓸 수 있는 옵션이 더 다양해진 셈이다.
로이터<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
AP<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
김민재는 이번 겨울 이적시장에서 유럽 빅클럽들의 수많은 영입 제의를 받고 있다. 최근 유럽 매체들은 이탈리아 AC밀란, 튀르키예 페네르바체, 스페인 레알 마드리드, EPL 첼시 등에서 김민재 영입을 원한다는 보도를 했다. 김민재는 팬들과의 만남의 자리에서 타 구단의 제안이 사실임을 공개하면서 이번 겨울엔 다른 팀으로 이적하지 않을 것이라고 밝혔다. 이런 이적설이 터진 이후 새해 첫 볼프스부르크전(12일)에선 김민재가 출전 선수 명단에서 빠졌다. 당시 타-우파메카노 조합이 선발 출전했고, 이토가 교체로 들어갔다.
뮌헨 콤파니 감독은 이번 쾰른 원정에선 김민재를 풀타임으로 기용하는 로테이션을 가동했다. 김민재가 이적 의사가 없다는 걸 분명히 했고, 또 건강한 몸상태에서 최고의 경기력을 보였다. 이번 시즌 남은 경기 동안에도 뮌헨의 센터백은 이런 흐름의 로테이션이 돌아갈 가능성이 높다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com