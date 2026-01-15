"참담한 과거→LA 출전권 대회 미리 준비" 中 기쁨 폭발…'2005~2006년생 선수 有, 좋은 시작 알렸다' 환호

기사입력 2026-01-15 23:27


"참담한 과거→LA 출전권 대회 미리 준비" 中 기쁨 폭발…'2005~2…
사진=AFC 공식 계정 캡처

"참담한 과거→LA 출전권 대회 미리 준비" 中 기쁨 폭발…'2005~2…
사진=AFC 공식 계정 캡처

[스포츠조선 김가을 기자중국 축구가 환호하고 있다.

안토니오 푸체 감독이 이끄는 중국 23세 이하(U-23) 대표팀은 17일 오후 8시30분(이사 한국시각) 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알파이살 스타디움에서 우즈베키스탄과 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 8강전을 치른다.

중국은 조별리그 D조에서 이라크(0대0 무)-호주(1대0 승)-태국(0대0 무)을 상대로 1승2무(승점 5)를 기록했다. 호주에 이어 조 2위로 8강에 진출했다. 중국 현지 언론에 따르면 중국은 이번에 처음으로 U-23 아시안컵 토너먼트에 진출했다. 중국은 앞서 5차례 대회에 나서 2승13패를 기록했다. 조별리그를 통과한 적이 없었다. 이번에 처음으로 토너먼트 무대를 밟게 됐다.


"참담한 과거→LA 출전권 대회 미리 준비" 中 기쁨 폭발…'2005~2…
사진=AFC 공식 계정 캡처

"참담한 과거→LA 출전권 대회 미리 준비" 中 기쁨 폭발…'2005~2…
사진=AFC 공식 계정 캡처
환호다. 중국 언론 소후닷컴은 15일 '중국 팬들에게 익숙한 비기면 진출이 이번에 마침내 이뤄졌다. 역사상 처음으로 이 대회 토너먼트에 올랐다. 과거의 참담한 성적을 뚜렷하게 향상시켰다. U-23 대표팀은 A대표팀에 가장 가까운 연령대다. 이번 대회는 올림픽 참가 자격과는 무관하지만, 미래 국가대표팀 건설에는 실전 가치가 있다. 토너먼트 진출로 침체기에 있는 중국 축구에 자신감을 줬다'고 보도했다.

이 매체는 중국의 발전 내용을 두 가지로 평가했다. 소후닷컴은 '터프한 수비로 전체적인 격차를 채웠다. 중국은 조별리그 세 경기 모두에서 약체라고 자처했다. 수비에 충실하고, 공격으로 전환할 때 효율을 강조했다. 또 다른 진보는 유소년 훈련 효과다. 이번 대회에는 2005년생 선수는 물론이고 2006년생 선수도 있다. 이러한 경험을 통해 2028년 LA 올림픽 출전권이 걸린 U-23 아시안컵을 미리 준비할 수 있게 됐다. 이번 대회에서 중국 축구는 2026년의 좋은 시작을 알렸다'고 전했다.

한편, 푸체 감독은 "다음 경기는 제다에서 치른다. 새로운 시작을 위한 좋은 기회다. 우즈베키스탄과의 경기는 어려울 것이다. 그들은 U-23과 22세 이하(U-22) 대표팀에 뛰어난 선수들이 많기 때문이다. 우리가 이 길을 계속 간다면 승산은 충분히 있다"고 자신감을 드러냈다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장현승, 태도 논란 직접 사과 "악귀 들렸던 과거, 이제 퇴마됐다" ('문명특급')

2.

[SC이슈] 파도 파도 '의혹' 박나래, 새벽 2시까지 경찰에 억울함 호소..2차 조사 분위기 바뀔까

3.

한혜진, 심각한 건강 이상 호소…"활동 못할 수도" 잔소리에 결국 병원行

4.

'60세' 이금희, 미혼이 비결인가 "사는 게 너무 행복..계획없는 삶이 좋아"

5.

고현정, 여배우와 기싸움 있었다 "서로 의상까지 신경..경쟁의식 있었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'김동엽·공민규 없다' 울산 최종 합격자 26명만 발표, 왜?…추가 합격 여지 남겨뒀다

2.

'하위라고 얕보지마' 소노, DB에 연패 안기고 연패 탈출…LG는 SK에 완패 시즌 첫 연패 빠져

3.

[오피셜]"韓 수준 떨어진다" 비판하던 日 축협 임원, '아동 포르노 소지' 후 체포→최고 수준 징계 확정..."미성년자 관련 축구 활동 영구 금지"

4.

막장드라마급 충격 대반전! 한국서 음주운전 퇴출된 日 재능, 옌벤행 오피셜 발표 후 돌연취소(中매체)

5.

[오피셜]'즉시 전력감 추가 성공' 성남FC, 빌레로 임대 영입으로 공격력 한층 더 강화

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'김동엽·공민규 없다' 울산 최종 합격자 26명만 발표, 왜?…추가 합격 여지 남겨뒀다

2.

'하위라고 얕보지마' 소노, DB에 연패 안기고 연패 탈출…LG는 SK에 완패 시즌 첫 연패 빠져

3.

[오피셜]"韓 수준 떨어진다" 비판하던 日 축협 임원, '아동 포르노 소지' 후 체포→최고 수준 징계 확정..."미성년자 관련 축구 활동 영구 금지"

4.

막장드라마급 충격 대반전! 한국서 음주운전 퇴출된 日 재능, 옌벤행 오피셜 발표 후 돌연취소(中매체)

5.

[오피셜]'즉시 전력감 추가 성공' 성남FC, 빌레로 임대 영입으로 공격력 한층 더 강화

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.