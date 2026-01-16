"한국 어차피 탈락이야!" 日·中에 무시당하는 동네북 됐다…형편없는 韓 경기력→"결승은 일본vs우즈벡"

[스포츠조선 강우진 기자이번 아시안컵에서 우승이 유력한 일본 U-23 대표팀이다. 이미 일본에서는 대한민국이 아닌 우즈베키스탄과의 결승전을 예상하고 있다. 그도 그럴 것이 한국은 이미 조별 예선에서 우즈베키스탄에게 참패하며 수모를 당했다. 일본뿐 아니라 중국도 한국을 만만하게 보고 있다. 한국은 지난해 중국을 두 차례 만나 모두 패했다. 한국을 만날 때마다 벌벌 떨던 중국의 공한증은 완전히 치료된 것으로 보인다.
사진=AFC
일본 사커다이제스트는 15일(한국시각) '사우디아라비아에서 열리고 있는 U-23 아시안컵 8강 진출 팀이 모두 확정됐다'라며 일본 팬들의 반응을 소개했다. 매체에 따르면 아시아축구연맹(AFC)의 공식 사회관계망서비스(SNS)에 이번 대회의 토너먼트 대진표가 게재되자 댓글에 "결승은 일본 대 우즈베키스탄이다"라는 반응이 많은 공감을 얻었다고 한다.
사진=아시안컵 SNS 캡처
이 밖에도 "우승은 일본이겠지", "우즈베키스탄이 일본을 꺾을 것이다", "우즈베키스탄이 중국을 3대0으로 이긴다", "준결승에서 한일전이 성사되나?", "우즈베키스탄보다 일본이 더 강할 것 같다" 등 다양한 의견이 공존했다.
사실상 이번 대회에서 이민성 감독이 이끄는 한국 대표팀은 동네북 취급을 받고 있는 셈이다. 중국조차도 8강전에서 한국을 만나길 원했지만, 한국은 호주를 상대하게 됐다. 강호로 평가되는 호주인 만큼 한국 대표팀의 고전이 예상된다.
소후닷컴
기고만장한 일본이 이번 대회에서 우승에 성공할 지 기대를 모은다. 혹은 의외에 팀이 트로피를 들 수도 있다. 오랜만에 토너먼트에 진출한 중국 대표팀의 기세도 상당하다. 중국팀은 D조 2위로 8강에 진출했다. 눈여겨 볼 점은 조별리그에서 실점이 없다는 것이다. 그만큼 수비 조직력을 잘 갖춘 팀으로 평가된다. 조별리그에서 같은조의 이라크와 비기고, 호주를 상대로 1대0으로 승리했다는 점도 고무적이다.
한국 대표팀이 이러한 경쟁 팀들의 무시를 이겨내고 어떠한 성적을 낼지 팬들의 관심이 쏠리고 있다. 지금의 상황만 놓고 보면 대다수의 아시아 팬들은 한국이 8강에서 탈락할 것이라고 예상하고 있다.