[오피셜]"흥민아, 나 또 햄스트링으로 두달 아웃이래" 7골-3도움 토트넘 에이스 7주 결장 확정..'이제 누가 골 넣지'

[스포츠조선 노주환 기자토트넘 공격수 히샬리송이 햄스트링 부상으로 약 두 달간 결장 공백이 불가피하게 됐다. 따라서 토트넘은 이번 주말 있을 웨스트햄과의 런던 더비부터 당분간 구단의 공격 옵션에 큰 타격을 입게 됐다. 히샬리송은 이번 시즌 토트넘 공격의 핵이다. 그는 이번 시즌 정규리그에서 7골-3도움을 기록중이다.
토트넘의 토마스 프랭크 감독은 웨스트햄전을 앞두고 가진 기자회견에서 "히샬리송이 불행하게도 햄스트링 부상을 입어 최대 7주 동안 결장하게 됐다"고 말했다고 영국 현지 복수 매체들이 16일 보도했다. 이번 부상은 토트넘이 애스턴빌라와의 FA컵 64강서 탈락 이후 반등을 노리는 시점에 발생했다. 히샬리송은 지난 11일 열린 애스턴빌라전 경기 초반 왼쪽 햄스트링의 이상을 느껴 조기 교체 아웃됐다.
덴마크 출신의 프랭크 감독은 팀이 더비 경기라는 것보다 스스로의 경기력에 집중해야 한다고 말했다. 그는 "웨스트햄과의 라이벌 관계가 걸린 큰 런던 더비라는 점은 알고 있지만, 결국 우리가 어떻게 하느냐에 달렸다. 우리가 얼마나 힘있고 긍정적이며 공격적으로 맞서느냐가 중요하다"고 말했다.
이번 경기에선 아프리카네이션스컵 참가로 최근 전력에서 이탈했던 미드필더 이브 비수마가 복귀할 예정이며, 루카스 베리발도 출전이 가능하다. 풀백 데스티니 우도기와 공격수 도미닉 솔랑케 역시 정상 컨디션에 거의 도달했다고 한다. 주장 수비수 크리스티안 로메로는 1경기 출전 정지 징계를 마치고 스쿼드에 복귀한다.
프랭크 감독은 아틀레티코 마드리드에서 미드필더 코너 갤러거를 영입한 것에 대해 "최고의 영입"이라며 평가했다. 그는 아틀레티코 이전 첼시에서 뛰었던 갤러거의 EPL 경험과 리더십을 높게 평가했다. 그는 "그는 매우 뛰어난 선수다. 프리미어리그와 라리가에서 훌륭한 경험을 쌓았고 팀의 주장도 맡았었다. 그런 성품과 리더십, 경험을 갖췄으면서도 여전히 젊다"고 언급했다.
토트넘은 16일 현재 정규리그 21경기에서 승점 27점으로 리그 14위다. 웨스트햄전은 18일 오전 0시에 런던 토트넘 홈 구장에서 열린다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com