"사커루의 약점은 바로 여기다" '어부지리 8강' 이민성호, U-23 아시안컵 8강 호주전서 대반전 가능하다

[스포츠조선 노주환 기자조별리그를 2위로 간신히 통과한 한국 축구 U-23 대표팀이 토너먼트 첫 8강전에서 명예 회복을 노린다. 상대는 호주다.
이민성 감독이 이끄는 한국 대표팀은 18일 오전 0시30분(한국시각) 사우디아라비아 제다에서 '사커루' 호주와 2026년 AFC U-23 아시안컵 8강전을 갖는다. 단판승부로 지는 쪽은 바로 짐을 싼다.
한국은 이번 대회에서 1승1무1패(4득점-4실점) C조 2위로 힘겹게 조별리그를 통과했다. 이란과 0대0으로 비겼고, 레바논에 4대2 승리했지만 마지막 우즈베키스탄에 졸전 끝에 0대2로 졌다. 8강 진출 실패 문턱에서 레바논이 이란을 잡아주면서 한국이 기사회생했다. '어부지리 8강'이라는 꼬리표가 붙었다. 이영표 축구해설위원이 우즈벡전에서 보여준 우리 선수들의 경기에 임하는 태도를 이해할 수 없다고 비판할 정도였다.
4강에 오르기 위해 반드시 넘어야할 호주는 D조 1위로 8강에 올랐다. 2승1패(4득점-3실점)로 중국을 2위로 밀어내며 조 1위를 차지했다. 호주는 조별리그에서 태국과 이라크를 2대1로 잡았고, 중국에 0대1로 졌다.
전문가들은 "한국과 호주 둘다 서로를 경계할 것이다. 두 팀이 팀 전력에서 큰 차이를 보이지 않는다"면서 "누구도 승리를 장담하기 어렵다. 한국이 조별리그에서 실망스러운 경기력을 보였지만 호주전에선 다른 결과를 낼 수도 있다. 이민성 감독이 게임 플랜을 어떻게 짤 지가 중요하고, 우리 선수들이 어느 정도 컨디션으로 상대 선수에게 반응을 보일 지가 포인트가 될 것 같다"고 말한다. 이민성호가 조별리그 경기처럼 호주전에서도 반응한다면 이길 확률은 매우 떨어질 것이다. 하지만 아직 경험이 부족한 선수들이고, 그 만큼 동기부여가 되고 하나로 뭉친다면 완전히 다른 퍼포먼스와 결과도 기대할 수 있다.
호주가 쉽지 않은 상대이지만 무결점은 절대 아니다. 그들은 조별리그 세 경기에서 모두 실점했다. 완벽한 수비라인이 아니다. 특히 세트피스 수비에서 허점을 보였다. 태국전 실점이 세트피스 코너킥 상황에서 나왔다. 호주 선수들의 위치 선정이 나빴고, 세컨드 볼에 대한 반응이 느렸다. 중국전에서도 세트피스 수비에서 계속 불안한 모습을 수 차례 드러냈다.
호주 수비라인은 포백을 기본으로 한다. 파울-마제코둔미가 센터백 호흡을 맞추고, 좌우 풀백으로 보바리나-롤린스가 나설 가능성이 높다. 이 포백은 조별리그에서 뒷공간을 자주 내줬다. 상대의 빠른 측면 돌파와 측면에서 올라오는 빠르고 간결한 패스에 간격이 벌어졌고, 앞선과 라인 컨트롤이 매끄럽지 않았다. 이민성호가 이런 호주의 약점을 효과적으로 파고든다면 얼마든지 득점이 가능하다.
호주의 허리에는 주장 알리기치, 발라돈, 맥칼리스터, 두쿨리 등이 선발 출전할 가능성이 높다. 조별리그에서 팀내 가장 많은 2골을 터트린 맥칼리스터는 우리의 경계대상 1호다. 그는 오른발 감아차기가 일품이다. 두쿨리는 이라크전 동점골 장면을 통해 타점 높은 헤더의 위력을 보여주었다. 알라기치는 중원의 핵이며 중거리슛을 자주 시도한다. 최전방에는 요바노비치, 해몬드, 피어먼 등이 나설 수 있지만 골결정력이 날카롭지 않다.
이민성 감독은 "호주는 조직력과 공수 밸런스가 좋으며 피지컬 면에서도 강한 팀이다. 팀 전체가 잘 준비해서 태극마크에 부끄럽지 않은 경기력을 보여줄 수 있게 하겠다"고 각오를 밝혔다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com