'얄궂은 운명, 결승에서 만나자고 했는데' 이민성 vs 김상식 3~4위 결정전서 충돌.. 日 中 벽에 가로막혔다

[스포츠조선 노주환 기자얄궂은 운명이다. 한국과 베트남이 나란히 결승 진출에 실패하면서 3~4위전에서 충돌하게 됐다. 반면 일본과 중국이 우승을 놓고 다투게 됐다.
이민성 감독이 이끄는 한국 축구 U-23 대표팀과 김상식 감독의 베트남 축구 U-23 대표팀이 2026년 AFC U-23 아시안컵 준결승에서 각각 일본과 중국에 지면서 결승 진출에 실패했다. 한국은 20일(이하 한국시각) 사우디아라비아 제다에서 벌어진 라이벌 일본과의 맞대결에서 상대 고이즈미에게 결승골을 얻어맞고 0대1로 졌다. 이어 베트남은 21일 중국에 0대3 완패를 당했다.
이로써 한국과 베트남은 24일 오전 0시 열릴 3~4위 결정전에서 맞붙게 됐다. 다소 김이 빠진 상황에서 3위를 차지하기 위한 싸움이다. 베트남을 이끌고 있는 김상식 감독은 준결승전을 앞두고 "결승에서 한국을 만나고 싶다"고 말했지만 그 바람은 이뤄지지 않았다. 얄궂게 3위 결정전에서 이민성 감독과 지략 대결을 펼치는 운명에 놓였다. 일본과 중국의
사진캡처=아시아축구연맹 홈페이지
결승전은 25일 오전 0시에 벌어진다.
23세 이하 선수들로 꾸려진 이민성호는 두살 어린 21세 이하 선수가 주축인 일본을 맞아 고전했다. 전반전에 공격의 주도권을 내준 가운데 끌려갔고 전반 36분 코너킥 상황에서 고이즈미에게 통한의 결승골을 내줬다. 0-1로 끌려간 한국은 후반전에 파상공세를 펼쳤지만 일본 골키퍼 아라키의 선방과 슈팅이 골대를 맞는 불운 등이 겹치면서 만회골을 뽑지 못해 한골차로 져 고개를 숙였다.
사진캡처=아시아축구연맹 홈페이지
베트남은 중국을 맞아 고전 끝에 3골차 대패를 당했다. 전반전을 0-0으로 마친 베트남은 후반 2분 코너킥 상황에서 결승골을 내줬다. 중국 펑샤오가 헤더로 마무리했다. 먼저 실점한 베트남은 5분 뒤 골 박스 정면에서 공을 잡은 샹위왕의 중거리슛에 두번째 골을 얻어맞았다. 마음이 급했던 베트남은 후반 29분 팜리둑이 퇴장을 당하며 더욱 힘든 상황에 놓였다. 팜리둑은 중국 선수에게 폭력 행위를 했고, 주심이 레드카드를 꺼내들었다. 베트남은 후반 추가시간 7분 교체 투입된 왕위동에게 쐐기골까지 내줬다. 결국 경기는 중국의 3대0 승리로 마무리됐다. 중국은 이번 무실점 승리로, 이번 대회 5경기에서 단 한 골도 허용하지 않는 기록을 세웠다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com