'한국을 두번 죽인 적장의 모험수' 두살 많은 형들 상대로 '로테이션' 가동한 日 감독 "23명 선수 전원과 함께 승리할 수 있다"

[스포츠조선 노주환 기자]"나는 항상 23명의 선수 전원과 함께 승리할 수 있다는 자신감을 가지고 있다."
일본 축구 U-23 대표팀을 이끌고 있는 오이와 고 감독은 이민성 감독의 한국을 제압한 후 기자회견에서 이런 코멘트를 했다. 일본은 20일(한국시각) 사우디아라비아 제다에서 열린 한국과의 2026년 AFC U-23 아시안컵 준결승전서 전반 36분 터진 고이즈미의 결승골로 1대0 승리, 결승에 올랐다. 이로써 일본은 대회 2연패까지 단 한 경기 남았다. 결승 상대는 베트남을 꺾은 중국이다.
사진캡처=아시아축구연맹 홈페이지
한국을 잡은 오이와 감독은 일본 선수들을 칭찬했다. 2024년 이 대회 우승 사령탑인 그는 "결승에 진출하게 되어 매우 기쁘다. (한국과의) 힘든 시험대를 통과했고, 선수들이 이번 경기를 통해 많은 경험을 쌓았을 것"이라고 말했다.
일본은 라이벌 한국을 상대로 파격적인 베스트11을 선택했다. 요르단과의 8강전 선발 명단과 비교해 오른쪽 측면 라인 전원을 포함 5명의 선수를 교체했다. 중원의 에이스 오제키 등을 아예 기용하지 않았다. 그렇지만 일본은 한국을 몰아붙이며 경기를 전체적으로 지배했다.
오이와 감독은 "팀의 오른쪽 라인을 모두 바꾼 것은 전략적인 판단이었다. 구체적으로 밝힐 수는 없다. 나는 항상 23명의 선수 전원과 함께 승리할 수 있다는 자신감을 가지고 있다"고 말했다. 그는 결승 문턱에서 만난 한국전에서 과감한 로테이션을 가동한 것이다.
사진캡처=아시아축구연맹 홈페이지
아시아축구연맹 홈페이지는 오이와 감독의 전술적 역량은 한국의 반격이 거셌던 후반전에 더욱 빛났다고 평가했다. 후반전 20분, 경기 주도권을 내주자 한꺼번에 4명의 선수를 교체 투입하며 한국의 공세를 무력화시켰다. 오이와 감독은 "오늘 경기에서 보았듯, 우리에게는 결승전을 위한 많은 선택지가 있다. 모든 선수가 결승 진출을 위해 각자의 역할을 다해주었다"고 설명했다. 일본은 25일 오전 0시 중국과 우승컵을 놓고 격돌한다. 이 경기에서 승리할 경우 일본은 대회 통산 3회 우승, 사상 첫 대회 2연패를 달성하게 된다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com