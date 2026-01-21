'대반전' 英 최고 기자 확인 "프랭크 경질 당장 없다"...토트넘 수뇌부 여전히 신뢰

[스포츠조선 김대식 기자]대반전이다. 토마스 프랭크 감독이 토트넘에 더 남아있을 것으로 예상된다.
토트넘은 21일(한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 보루시아 도르트문트와의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 7라운드에서 2대0으로 승리했다. 승점 14점(4승 2무 1패)을 만든 토트넘은 5위까지 올라서면서 16강 직행 가능성을 높였다.
이번 경기를 앞두고 프랭크 감독이 곧 경질될 것이라는 현지 보도가 많았다. 도르트문트전에서도 패배할 경우, 프랭크 감독은 쫓겨날 것이라는 예측이 대다수였다. 하지만 기대 이상의 경기력으로 승리했다. 프랭크 감독의 생명줄은 더 길어졌다.
경기 후 영국 디 애슬래틱의 데이비드 온스테인 기자는 영국 스카이 스포츠에 출연해 "토트넘 내부에서는 프랭크 감독에 대해 상당한 신뢰가 형성돼 있다. 이는 구단주와 최고경영자 비나이 벤카테샴까지 포함한다. 프랭크 감독의 거취를 결정할 주체 역시 이들이다. 오늘 밤의 결과는 그에게 있어 대단히 중요한 성과"며 프랭크 감독이 당장은 토트넘에서 경질되지 않을 것이라고 전했다.
프랭크 감독을 경질을 결정해야 할 이들이 아직까지는 프랭크 감독에 대한 신뢰를 잃어버리지 않았기 때문이다. 프랭크 감독은 도르트문트전을 앞두고 구단 수뇌부와 차분한 점심 식사를 함께 했다고 밝힌 바 있다.
원래 도르트문트전 이후로 프랭크 감독이 경질될 것이라는 소문이 파다했지만 토트넘 구단 수뇌부는 프랭크 감독을 더 믿어줄 생각으로 보인다. 온스테인 기자는 "팬들 사이에 퍼져 있던 분노의 흐름 속에서 이 경기까지 패했다면 토트넘 홋스퍼 스타디움 내부의 분위기가 어땠을지 상상해 보라. 프랭크 감독이 사실상 언제 경질되느냐의 문제이지, 경질되느냐의 문제가 아니라는 분위기였다. 우리 중 많은 이들이 그렇게 보도해 왔다. 물론 이런 흐름을 계속 이어가야겠지만, 결과를 계속 만들어낸다면 그는 감독직을 유지할 수 있는 모든 기회를 스스로에게 부여하게 될 것이다. 구단의 권한을 쥔 인사들은 그가 성공하길 원하고 있기 때문"이라며 프랭크 감독이 다시 결과를 가져오기 시작한다면 토트넘 결정권자들은 경질 생각이 없다고 주장했다.
도르트문트전 승리로 인해서 프랭크 감독의 입지가 확연히 좋아진 건 절대로 아니다. 프랭크 감독의 생명줄을 조금 더 연장해준 정도다. 온스테인 기자는 "프랭크 감독은 여전히 막대한 압박과 검증의 대상이라는 사실을 간과해서는 안 된다. 경기력과 성적은 토트넘이 기대하는 수준, 그리고 팬들이 기대하는 수준에 크게 못 미쳐 왔다. 이곳은 결과가 모든 것을 말하는 산업이고, 그는 성과를 내야 한다. 오늘 밤은 분명 올바른 방향으로 내디딘 한 걸음"이었다고 언급했다.
다만 아직까지는 토트넘이 프랭크 감독을 내쫓을 생각이 없다는 건 확실하게 했다. 토트넘은 감독 경질을 했을 때 후보군조차 만들어조지 않은 것으로 파악되고 있다. 프랭크 감독이 토트넘에서 성공해주길 바라고 있기 때문이다.