'폭주하는 아틀레티코 마드리드행'...PSG가 이강인의 몸값으로 최대 860억 요구했다..마지막 장애물은 엔리케 감독

[스포츠조선 노주환 기자]이강인(24·파리생제르맹)의 스페인 아틀레티코 마드리드(ATM) 이적설이 겨울 이적시장을 후끈 달구고 있다. 아틀레티코 구단 주변과 스페인 매체들은 폭주하고 있다. 이강인 측이 파리를 떠나는 쪽으로 마음을 굳혔다고 보도한 데 이어 이적료 책정 금액까지 보도했다. 반면 파리생제르맹(PSG) 구단 주변과 프랑스 언론들은 이강인이 이번 겨울 파리를 떠나는 일은 없을 것이라고 정반대의 주장으로 맞서고 있다.
스페인 유력 스포츠전문지 마르카는 21일(한국시각) PSG가 이강인의 이적료로 최소 4000만유로(약 689억원)부터 최대 5000만유로(약 861억원)를 책정했다고 보도했다. 이 매체에 따르면 PSG는 이강인의 이적을 허용할 방침이며, 아틀레티코행을 강력히 원하는 이강인의 이적료로 최대 5000만유로를 요구하고 있다.
마르카는 이강인의 몸값이 정해졌다고 전했다. 아틀레티코 구단은 이번 겨울 이적시장에서 공격진 보강을 원한다. 이강인은 최우선 영입 옵션이라고 한다. 그의 몸값은 두 구단의 협상 과정에서 최소 4000만 유로에서 최대 5000만유로 사이로 정해졌다고 한다. 아틀레티코의 마테우 알레마니 이사가 지난주 파리로 건너가 이강인을 마드리드로 데려오기 위한 첫 협상을 시작했다는 것이다. 그때 PSG가 이 가격을 제시했다고 한다. 그렇지만 프랑스 매체들은 PSG 구단이 이런 내용에 대해 확인해주지 않고 있다고 했다.
마르카는 현재 상황에서 PSG가 요구하는 이 가격은 높은 편이지만, 아틀레티코 측은 이강인을 영입하기 위한 다양한 방안을 모색 중이라고 전했다. 이강인은 오른쪽 측면에서 뛸 수 있고, 득점력을 갖췄을 뿐만 아니라 상업적 가치도 매우 높다. 아틀레티코는 수년간 한국 및 아시아 시장 공략에 공을 들여왔다. 아틀레티코는 2년 전 한국 방문 당시 이강인의 마케팅 파워와 인기를 실감했다고 한다.
하지만 아틀레티코가 이번 겨울에 이강인을 빼가기 위해선 PSG의 루이스 엔리케 감독을 넘어서야 한다. 마르카는 '돈이 전부가 아니다. 넘어야 할 장애물 중 하나는 엔리케 감독의 의중이다. 그는 겨울 이적시장에서 선수를 잃고 싶어하지 않는다. 이강인이 확고한 주전은 아닐지라도 꾸준히 경기에 출전하고 있다. 오는 여름 이적시장이라면 이야기가 달라질 수 있다'고 설명했다.
마르카는 아틀레티코와 이강인은 서로를 원하는 상황이며, 아틀레티코가 이적료를 두둑히 베팅한다면 성사 가능성도 있다고 정리했다. PSG는 협상 과정에서 아틀레티코가 제안한 '선 임대 후 완전 이적' 방식은 거부한 것으로 알려졌다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com