'천하의 호날두가 어쩌다가' 이제는 사우디에서도 조리돌림 당하는 신세 "호날두, 알 나스르 최악의 선수 중 한명"

기사입력 2026-01-22 00:10


'천하의 호날두가 어쩌다가' 이제는 사우디에서도 조리돌림 당하는 신세 "…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'천하의 호날두가 어쩌다가' 이제는 사우디에서도 조리돌림 당하는 신세 "…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 박찬준 기자]호날두 시대가 이제 저무는 것일까.

천하의 크리스티아누 호날두(알 나스르)가 사우디 무대에서도 비판 받는 순간이 왔다. 알 와흐다에서 뛰었던 '사우디 레전드' 술탄 알 라히아니는 "호날두는 알 나스르 최악의 선수 중 한명"이라고 꼬집었다. 알 라히아니는 "지난 10라운드에서 호날두는 득점력 면에서 뛰어난 활약을 펼쳤지만, 최근 5라운드에서는 신체적으로나, 기술적으로나 모두 부진한 모습을 보였다"고 했다.

알 라히아니의 말대로다. 호날두는 올 시즌 사우디 슈퍼리그 개막 후 치른 12번의 경기에서 무려 14골을 넣었다. 경기당 1골을 훌쩍 넘는 엄청난 득점력이었다. 골을 넣지 못한 경기는 단 1번 뿐일 정도로 꾸준한 모습을 보였다.

하지만 최근 모습은 다르다. 4번의 경기에서 단 2골 밖에 넣지 못했다. 알 라히아니가 지적한 것은 단순히 득점력만이 아니다. 그는 "호날두는 포지셔닝 면에서 아쉬웠다. 후반 35분이 돼서야 페널티 에어리어 안에서 공을 단 한 번 만져봤을 뿐"이라며 "호날두의 결정은 대부분 잘못됐고, 위치선정도 좋지 못했다. 이는 팀 전술과 공격 방식에 영향을 미쳤다. 호날두가 스트라이커인만큼 중앙에 위치해서 팀의 공격 목표가 돼야 했다"고 했다.


'천하의 호날두가 어쩌다가' 이제는 사우디에서도 조리돌림 당하는 신세 "…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'천하의 호날두가 어쩌다가' 이제는 사우디에서도 조리돌림 당하는 신세 "…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
비판의 목소리는 더욱 커졌다. 알 라히아니는 "호날두의 판단은 더 빨라야 한다. 선택의 폭도 더 넓어야 했다. 하지만 지난 5경기에서는 그러지 못했다. 호날두는 체력적인 면 뿐만 아니라 판단력 면에서 알 나스르에서 가장 약한 선수 중 한명"이라며 "호날두는 원터치로 마무리할 수 있는 기회가 여러 번 있었지만, 그러지 못하며 알 나스르 팀의 공격 시스템 전체를 무산시켰다"고 했다.

알 라히아니는 마지막으로 "단순히 득점을 못 해서 문제가 아닙니다. 이러한 실수는 알 나스르에게 역습의 빌미를 제공한다. 공격 지역에서 공을 뺏기면 수비 라인이 무너지기 때문"이라고 했다.

하지만 그럼에도 호날두는 교체되지 않고 매경기 풀타임에 가까운 시간을 소화하고 있다. 알 라히아니는 "이 포지션에는 호날두보다 더 나은 대안이 없기 때문"이라며 평가절하했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한그루, 이혼 후 생활고 고백 "재산분할 안 해 한푼도 없어, 양육비 빠듯" ('같이 삽시다')

2.

'류현진♥' 배지현, 결혼 후 경력단절 심경 "남편은 방송 안 하길 바라는 느낌"

3.

김영철, 안타까운 가족사 "형, 고3 때 교통사고로 하늘나라 갔다" ('유퀴즈')

4.

김지영, 혼전임신 중 낙상사고…"계단서 심하게 넘어졌다"[SC이슈]

5.

구혜선, 태도 논란으로 대박났다 "모자 쓴 게 전화위복, 특허 대상까지 받아" ('라스')

스포츠 많이본뉴스
1.

깜짝 소식! '韓 특급 에이스' 이강인 대환호, '손흥민 2배' 수준 받는다! 亞 역대 이적료 1위 등극 예고..."알레미나 협상 착수"→"860억 요구"

2.

귀를 의심했다. 한국최고의 '야구천재'가 "좋은 야구선수가 되고 싶다"라니... 3년차 빅리거의 팀을 위한 속마음[공항 인터뷰]

3.

'조이 31득점 맹폭' 페퍼저축은행, 김다인 빠진 현대건설 잡고 3승1패 우위 유지[수원리뷰]

4.

"굴절 보였다" 또 현대건설? 강성형 감독? 판정 아쉬움, .승점 1점이 아쉬운 판이었는데…[수원현장]

5.

[분석]한일전 패배는 '예견된 참사'다…플랜-실력-의지 부재 이민성호 '대환장의 콜라보'

스포츠 많이본뉴스
1.

깜짝 소식! '韓 특급 에이스' 이강인 대환호, '손흥민 2배' 수준 받는다! 亞 역대 이적료 1위 등극 예고..."알레미나 협상 착수"→"860억 요구"

2.

귀를 의심했다. 한국최고의 '야구천재'가 "좋은 야구선수가 되고 싶다"라니... 3년차 빅리거의 팀을 위한 속마음[공항 인터뷰]

3.

'조이 31득점 맹폭' 페퍼저축은행, 김다인 빠진 현대건설 잡고 3승1패 우위 유지[수원리뷰]

4.

"굴절 보였다" 또 현대건설? 강성형 감독? 판정 아쉬움, .승점 1점이 아쉬운 판이었는데…[수원현장]

5.

[분석]한일전 패배는 '예견된 참사'다…플랜-실력-의지 부재 이민성호 '대환장의 콜라보'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.