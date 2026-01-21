"역대 최강" 일본도 긴장시킨 中 환상 득점, 베트남 침몰시킨 중국의 재능 "日에도 귀찮은 존재 될 것"

일본의 풋볼채널은 21일 '일본도 주의가 필요하다. 중국 U-23(23세 이하) 대표팀 샹 위왕의 호쾌한 골이 나왔다'고 보도했다.
안토니오 푸체 감독이 이끄는 중국 U-23(23세 이하) 대표팀은 사우디아라비아 제다의 알 프린스 압둘라 알-파이살 스타디움에서 열린 2026 AFC U-23 아시안컵 4강전에서 베트남에 3대0으로 승리했다.
이날 경기 분위기가 바뀐 것은 후반 초반이었다. 후반 2분 코너킥 상황에서 올라온 공을 문전에서 기다리던 펑샤오가 헤더로 마무리하며 베트남 골망을 흔들었다. 승부의 마침표를 찍은 것이나 다름없는 득점도 곧이어 나왔다. 후반 7분 박스 정면에서 공을 잡은 샹 위왕이 감각적인 턴 동작 이후 강한 중거리 슛을 시도했다. 골문 구석을 노린 슈팅은 그대로 득점으로 이어졌다.
사진=트위터 캡처
샹 위왕의 득점은 군더더기 없는 뛰어난 득점이었다. 베트남 수비와 골키퍼도 제대로 반응하지 못했다. 일본도 해당 장면을 주목했다. 풋볼채널은 '샹 위왕의 귀중한 추가골이 결정지었다. 호쾌하게 결정적인 멋진 득점이었다. 준결승까지 무실점으로 승리했던 중국은 득점이 1골에 그치며 공격에 과제를 안고 있었다. 하지만 베트남전에서는 효율적으로 득점을 쌓았다. 특히 샹위왕은 패스를 받은 후 섬세한 터치로 뒤로 돌아 망설이지 않고 슛을 시도했다. 골에 대한 강한 의지가 드러난 득점이다. 2연패에 도전하는 일본에게도 샹 위왕은 귀찬은 존재가 될 것이다'고 전했다.
전력에서는 일본이 탁월하게 앞서지만, 중국의 저력을 고려하면 결승에서 만만하게 상대하기는 쉽지 않다. 더욱이 베트남을 상대로 샹 위왕, 왕위동 등 주축 공격 자원이 득점까지 터트렸기에, 수비 집중력도 관건이 될 전망이다.
일본과 중국의 맞대결은 25일 오전 0시 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알파이살 스타디움에서 열린다.