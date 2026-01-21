[공식발표]"초대박!" 韓 제압 日 U-21 대표팀, 'LA올림픽 정조준' 3월 유럽 전지훈련 '알바니아→세르비아 격돌'

일본축구협회는 21일 공식 채널을 통해 '2028년 LA올림픽을 목표로 하는 일본 21세 이하(U-21) 대표팀이 3월 해외원정에 나선다. 튀르키예의 안탈리아에서 알바니아(3월 27일), 세르비아(3월 30일)와 격돌한다'고 발표했다. 오이와 고 일본 U-21 대표팀 감독은 "3월에 알바니아, 세르비아와 붙게 됐다. 2027년에 열리는 유럽축구연맹(UEFA) U-21 유럽선수권 개최국에서 경기를 하게됐다. 이는 우리에게도 큰 경험이 된다. 또한, 현재 참가하고 있는 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵에서 얻은 경험과 함께 유럽팀과 붙어 선수 개개인의 레벨업을 할 수 있는 귀중한 기회가 된다. 유럽은 피지컬, 파워가 특기다. 이 두 경기를 통해 더욱 성장할 수 있도록 잘 준비하겠다"고 말했다.
사진=AFC 공식 계정 캡처
일본은 LA올림픽을 정조준한고 있다. 현재 사우디아라비아에서 열리고 있는 AFC U-23 아시안컵에 U-21 선수들로 팀을 꾸렸다. LA올림픽을 대비한 것이다. 그러나 조별리그 B조에서 시리아(5대0 승)-아랍에미리트(3대0 승)-카타르(2대0 승)를 연달아 꺾고 조 1위로 8강에 진출했다. 8강에선 아랍에미리트(UAE)와 붙었다. 승부차기 끝 준결승에 진출했다.
4강에선 대한민국과 격돌했다. 일본은 전반 슈팅 수 10-1로 한국을 몰아붙였다. 전반 36분 세트피스 상황에서 고이즈미 가이토가 득점하며 리드를 잡았다. 한국은 후반 들어 공세를 강화하며 반전을 꾀했으나 득점을 기록하지 못했다. 후반 슈팅 수에서 7-2로 앞섰지만 경기를 뒤집지 못했다. 일본은 25일 중국과 결승전을 치른다. 일본 축구 전문 매체 게키사커는 '일본은 U-21 대표로 나서 준결승전에서 한국을 꺾었다. 2연속 우승을 노리는 가운데 결승에서 중국과 붙는다'고 보도했다.
오이와 감독은 "결승에 진출하게 돼 매우 기쁘다. (한국과의) 힘든 시험대를 통과했다. 선수들이 이번 경기를 통해 많은 경험을 쌓았을 것"이라며 "팀의 오른쪽 라인을 모두 바꾼 것은 전략적인 판단이었다. 구체적으로 밝힐 수는 없다. 나는 항상 23명의 선수 전원과 함께 승리할 수 있다는 자신감을 가지고 있다. 우리에게는 결승전을 위한 많은 선택지가 있다. 모든 선수가 결승 진출을 위해 각자의 역할을 다했다"고 말했다.