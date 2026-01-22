이럴 수가! 잘하던 김민재, 불의의 경고누적 퇴장→패스성공률 93%+평점 6...'케인 멀티골' 바이에른, 위니옹에 2-0 승 '토너먼트 직행 확정'[UCL 리뷰]

[스포츠조선 박찬준 기자]'괴물' 김민재가 아쉬운 퇴장을 당했다. 다행히 바이에른 뮌헨은 승리했다.
바이에른 뮌헨은 22일(한국시각) 독일 뮌헨에 있는 알리안츠 아레나에서 열린 위니옹 SG와의 2025-2026시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 7차전에서 2대0으로 승리했다. 바이에른은 이날 승리로 승점 18(6승1패)을 기록하며, 2위를 지켰다. 남은 경기에 상관없이 8강 및 토너먼트 직행을 확정지었다. 위니옹은 2승5패, 승점 6으로 31위에 머물렀다.
이날 김민재는 선발 라인업에 이름을 올렸다. 요나탄 타와 함께 중앙을 지켰다. 지난 15일 FC쾰른과의 경기에서 결승골을 넣는 등 맹활약을 펼쳤던 김민재는 라이프치히전에서 교체로 나서며, 이번 경기에 대비했다. 김민재는 이날 퇴장에 발목이 잡혔다. 김민재는 전반 18분 상대 공격수가 배후로 침투하는 것을 막다 첫번째 경고를 받았다. 이후 후반 18분 또 한장의 경고를 받으며 퇴장당했다. 김민재는 올 시즌 공식전에서 단 3장의 경고 밖에 받지 않았는데, 이날에만 두 장을 받았다. '캡틴' 마누엘 노이어와 '주포' 해리 케인이 황당하다는 듯 항의했지만, 달라지는 것은 없었다. 김민재는 경기장을 떠나며 홈팬들에게 사죄의 뜻을 전했고, 팬들은 박수로 화답했다.
김민재는 이날 63분을 소화하며, 93%의 패스 성공률, 100% 롱패스 성공, 6번의 공격지역 패스 성공, 4번의 볼 회수 등 좋은 모습을 보였다. 하지만 퇴장 여파로 팀내에서 가장 낮은 6.0점의 평점을 받았다.(풋몹 기준)
바이에른은 이날 어려운 승리를 챙겼다. 빈센트 콤파니 감독은 토너먼트 직행을 위해 베스트11을 가동했다. 케인이 최전방에 섰고, 루이스 디아스, 레나르트 카를, 마이클 올리세가 2선에 자리했다. 중원은 요주아 키미히와 알렉산다르 파블로비치가 꾸렸다. 포백은 톰 비쇼프-타-김민재-하파엘 게헤이루가 구성했다. 노이어가 골키퍼 장갑을 꼈다.
초반부터 바이에른이 강하게 밀어붙였다. 전반 2분 케인이 날카로운 슈팅을 시도하며 포문을 열었다. 2분 뒤에는 카를이 박스 밖에서 왼발 슈팅을 시도했지만, 아쉽게 골대를 벗어났다. 위니옹도 반격했다. 20분 프리킥 상황에서 슈팅까지 연결했지만, 제대로 맞지 않으며 골로 연결되지 않았다. 29분에는 크로스에 이은 헤더로 좋은 기회를 만들었지만 노이어의 선방에 막혔다.
위기를 넘긴 바이에른이 다시 주도권을 잡았다. 40분 코너킥 상황에서 게헤이루가 헤더로 연결했지만, 골대 위로 넘어갔다. 결국 전반은 0-0으로 마무리됐다.
후반 바이에른이 이른 시간 선제골을 넣었다. 해결사는 케인이었다. 후반 7분 코너킥 상황에서 올리세가 올린 볼을 케인이 헤더로 연결했다. 바이에른의 1-0 리드. 기세를 탄 바이에른은 격차를 벌렸다. 10분 케인이 파고드는 상황에서 상대 수비에 걸려넘어졌다. 주심은 페널티킥을 선언했다. 케인이 키커로 나서 자신이 얻어낸 페널티킥을 깔끔하게 성공시켰다.
좋은 흐름을 이어가던 바이에른에 위기가 찾아왔다. 18분 김민재가 파고들던 상대 공격수의 팔을 잡았다. 주심은 또 한장의 경고를 주며 김민재를 퇴장시켰다. 바이에른은 한 명이 부족한 채 30여분을 버텨야 했다. 바이에른은 게헤이루, 카를을 빼고 알폰소 데이비스, 이토 히로키를 투입하며 수비를 강화했다.
숫적 열세에도 바이에른은 강했다. 위니옹을 강하게 밀어붙이며 페널티킥 기회를 얻었다. 후반 35분 위니옹이 핸드볼 반칙을 범했다. 주심은 비디오 판독(VAR) 확인 후 페널티킥을 선언했다. 이번에도 케인이 키커로 나섰지만, 슈팅은 아쉽게도 골대를 강타했다. 케인은 아쉽게 해트트릭 기회를 놓쳤다.
위니옹은 공격적인 교체를 통해 만회골을 노렸지만, 좋은 기회는 오히려 바이에른에 이어졌다. 38분 파블로비치의 중거리 슈팅은 골대를 살짝 빗나갔고, 39분 디아스와 올리세가 합작한 찬스는 골대를 살찍 넘어갔다. 바이에른은 추가시간 세르주 나브리와 레온 고레츠카를 투입하며 굳히기에 나섰고, 결국 경기는 바이에른 2대0 승리로 마무리됐다.