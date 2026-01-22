"어우일→어차피 우승은 일본" 결승은 日-中, '남의 잔치'…중국에도 밀린 韓 축구의 눈물, 자격없는 '태극마크' 어떡하나
|사진=AFC 공식 계정 캡처
|사진제공=대한축구협회
|이민성 감독 사진캡처=아시아축구연맹 홈페이지
[스포츠조선 김성원 기자]"어차피 우승은 일본이다!"
한국 축구가 또 무너졌다. 대한민국은 20일(이하 한국시각) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠시티 홀 스타디움에서 열린 숙적 일본과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 준결승에서 0대1로 패하며 결승 진출에 실패했다.
한국 축구는 2020년 이 대회 정상에 섰다. 2022년과 2024년에는 8강에서 멈췄다. 6년 만의 정상 탈환을 노렸지만 4강에서 좌절했다. 일본 선수들의 평균 연령(19.4세)은 대한민국(21.1세)보다 두 살 가까이 어리다. 그래서 더 뼈아팠다.
연령대별 대표 선수가 '무한 경쟁'인 A대표로 성장하는 것은 쉽지 않다. 이민성 감독이 이끄는 이번 U-23 대표팀은 9월 열리는 2026년 아이치-나고야 아시안게임 금메달을 노리고 있다. 하지만 전망이 밝지 않다.
그러 그런 '잊혀진 세대'가 될 가능성이 높다. '무색무취'인 사령탑 전술을 떠나 신민하(강원) 백가온(부산) 외에 눈에 띄는 선수가 없다. 투지와 집념은 물론 승부욕도 보이지 않는다. 연령대별 '태극마크'는 '가능성'일뿐 '성공'이 아니다. 자격없는 '태극마크'가 수두룩하다.
이민성호는 3-4위로 떨어졌다. 상대는 김상식 감독이 이끄는 베트남이다. 베트남은 21일 열린 4강전에서 중국에 무릎을 꿇었다. 사실 베트남의 승리가 예상됐던 경기였다.
|사진캡처=아시아축구연맹 홈페이지
'진격의 베트남'은 준결승 전까지 파죽지세의 4연승이었다. 특히 8득점-3실점으로 완벽에 가까운 공수밸런스를 자랑했다. 반면 중국은 4경기에서 1골이 전부였다. 다만 1실점도 없었다. 골키퍼 리하오의 선방쇼 덕분에 4강에 올랐다는 평가가 나온 이유다.
|사진제공=대한축구협회
그러나 현실은 냉혹했다. 흐름이 좋았던 베트남이지만 밀리는 분위기에 익숙하지 않았다. 후반 2분 첫 골을 내주자 선수들은 심리적으로 흔들렸고, 속절없이 무너졌다. 쓸데없는 반칙으로 퇴장까지 나오면서 패배를 자초했다. '김상식 매직'은 4강까지였다.
김 감독도 허망해했다. 그러나 그는 "한국전에서 반드시 승리할 수 있도록 철저히 준비하겠다. 베트남의 발전된 모습과 경쟁력을 아시아 무대에서 다시 한번 증명하겠다"며 밝혔다. 이민성호가 베트남에도 패할 경우 더 큰 폭풍이 몰아칠 것으로 보인다. 이민성호와 김상식호의 3-4위전은 24일 0시 사우디 제다의 킹 압둘라 스포츠시티 홀 스타디움에서 열린다.
|사진=AFC 공식 계정 캡처
반면 '아시아 최강' 일본은 2024년에 이어 2회 대회 우승을 노린다. '대이변'의 중국과 맞닥뜨린다. 스페인 출신 안토니오 푸체 감독이 지휘하는 중국이 U-23 아시안컵에서 결승에 오른 것은 이번이 처음이다. 사실 역대 대회에서 단 한 번도 조별리그를 통과한 적도 없다.
중국은 '늪 축구'의 대명사가 됐다. 이번 대회에서 치른 5경기에서 단 한 골도 허용하지 않았다. 극단적인 수비 축구로 상대의 공격을 늪에 빠트렸다.
그러나 결승까지 '질식 수비'가 성공할지는 미지수다. 일본과 중국 축구의 격차는 여전히 크다. 선수 개개인의 기량 차도 존재한다.
오이와 고 일본 U-23 대표팀 감독은 매번 차원이 다른 동기부여로 선수들을 독려한다. 그는 "경기 레벨이 올라갈수록 뜻대로 되지 않는 일이 일어날 수 있다. 어린 선수들이 성장한 것을 보여주는 싸움을 해줬다"며 "새로운 젊은 팀으로 꼭 우승하자고 말했다. 잘 준비해서 임하겠다"고 강조했다.
푸체 중국 U-23 대표팀 감독도 물러설 뜻이 없다. 최고의 무기는 조직력이다. 그는 "끊임없이 훈련했다. 거의 50일 동안 쉬지 않고, 훈련 캠프와 친선경기에 참가했다. 얼마나 많은 경기를 뛰었는지 셀 수도 없다"며 더 큰 이변을 다짐했다.
일본과 중국의 결승전은 25일 0시 사우디 제다의 프린스 압둘라 알 파이살 스포츠시티 스타디움에서 개최된다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com
