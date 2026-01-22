"KIM 왜 퇴장이야!" 해리 케인→조슈아 키미히 분노 폭발…김민재, 경고 누적으로 OUT '유럽 진출 이후 두 번째'

빈센트 콤파니 감독이 이끄는 바이에른 뮌헨(독일)은 22일(이하 한국시각) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 루아얄 위니옹 생질루아즈(벨기에)와의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 7차전에서 2대0으로 이겼다. 해리 케인이 두 골을 넣으며 승리를 이끌었다. 바이에른 뮌헨은 김민재의 퇴장에도 승리를 지켜냈다. 영국 언론 BBC는 '바이에른 뮌헨은 김민재가 경고 누적으로 퇴장당했지만, 상대는 이를 이겨낼 수 없었다'고 했다.
이날 승리로 바이에른 뮌헨(6승1패)은 아스널(7승·잉글랜드)에 이어 36개 팀 중 2위에 올라 최종전 결과에 상관없이 16강 직행에 성공했다. UCL 리그 페이즈에서는 36개 팀이 팀당 홈과 원정 4경기씩, 8경기를 치른다. 1∼8위 팀은 바로 16강에 진출한다. 9∼24위 16개 팀은 플레이오프를 벌여 추가로 16강에 합류할 8개 팀을 가린다.
사진=AP 연합뉴스
사진=AFP 연합뉴스
김민재는 이날 선발로 그라운드를 밟았다. 지난해 10월 1일 파포스FC(키프로스)와 리그 페이즈 2차전 이후 약 4개월 만에 UCL 경기에 선발로 나섰다. 하지만 김민재는 경고 누적으로 후반 18분 퇴장당했다. 김민재는 전반 18분 중앙선 부근에서 상대 패스를 차단하려다 거친 태클로 경고 받았다. 그는 팀이 2-0으로 앞서 있던 후반 18분 공간 침투를 시도하는 상대 공격수를 뒤에서 잡아 넘어뜨려 두 번째 옐로카드를 받았다. 김민재는 물론이고 케인 등 바이에른 뮌헨 선수들도 납득하기 어렵다는 반응을 주심에게 드러내 보였다. 그러나 판정은 뒤바뀌지 않았다. 결국 김민재는 경고 누적으로 퇴장당했다.
김민재가 퇴장당한 것은 유럽 무대 진출 후 두 번째이자 약 4년 3개월 만이다. 김민재는 페네르바체(튀르키예) 시절이던 2021년 10월 18일 트라브존스포르와의 2021~2022시즌 튀르키예 쉬페르리그 경기에서 전반 23분 만에 퇴장당했다. 당시에도 경고 누적에 따른 퇴장이었다.
한편, 케인은 후반 7분과 10분 연달아 득점포를 가동했다. 그는 후반 35분 상대 핸드볼 반칙으로 얻은 페널티킥 기회에서 추가 득점하지 못해 해트트릭은 달성하지 못했다. 그는 올 시즌 29경기에서 35골을 넣었다. BBC에 따르면 케인은 "나는 항상 배우고 있다. 사람들은 내가 페널티킥을 넣을 것으로 기대하지만, 그래서 훈련을 해야한다. 올 시즌 득점보다 실수한 것에서 더 많은 것을 배울 수 있을 것 같다"고 말했다.