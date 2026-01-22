韓 상대 2-0 완승, 베트남 3-0 완파, 사상 첫 결승행→'亞 최악' 오명 씻은 중국, 깜짝 비결은 "선수단 배달 음식 금지"

기사입력 2026-01-22 13:47


사진=트위터 캡처

사진=AFC

[스포츠조선 이현석 기자]철저한 관리가 달라진 중국을 만들었다.

중국의 넷이즈는 21일(한국시각) '안토니오 감독의 팀 규율은 매우 엄격하다'고 보도했다.

3, 4위전과 결승전만을 남겨둔 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23(23세 이하) 아시안컵에서 화제의 국가는 한국도, 일본도 아니다. 사상 최초로 결승에 진출한 중국이 모든 관심을 집중시켰다.


사진=AFC
기대가 크지 않았다. 중국은 이번 아시안컵 진출까지도 쉽지 않았다. 예선에서 호주에 밀려 조 2위에 그치며 본선 진출 가능성도 위태로웠다. 하지만 본선 무대에선 달랐다. 조별리그에서 1승2무, 조 2위로 8강행에 성공했다. U-23 아시안컵 최초의 토너먼트 진출이었다. 결승까지 올라가는 과정도 대단했다. 한국을 2대0으로 꺾은 우즈베키스탄을 상대로 승부차기 끝에 승리를 챙겼다. 4강에선 동남아 돌품의 주역인 김상식 감독의 베트남도 3대0으로 완파했다. 지난해 판다컵에서 한국을 2대0으로 꺾은 저력이 드러났다. 이제 사상 첫 우승까지 한 걸음만을 남겨뒀다.

당초 중국이 기대를 걸었던 부분은 황금세대였다. 왕위동, 리신샹 등 중국 내에서 높은 평가를 받는 유망주들이 대거 포함되었기에 해당 선수들의 활약이 중요할 것으로 여겨졌다. 하지만 뚜껑을 여니 달랐다. 안토니오 푸체 감독의 착실한 전술 준비하에서 전체 선수단이 조직적인 수비와 전술 이해도를 보여주며 상승세를 일궈냈다.


로이터연합뉴스
중국 언론은 이와 같은 성과의 기반에 푸체 감독의 엄격한 규율이 힘을 보였다고 밝혔다. 넷이즈는 '안토니오 감독은 팀 규율이 엄격하다. 훈련 기간에는 선수들이 배달 음식을 시켜 먹는 것도 금지한다. 팀이 강력하고 회복력 있는 팀으로 변모한 것은 안토니오 감독의 철권통치 덕분이라 해도 과언이 아니다. 자오칭 훈련 캠프 당시 선수들의 일과는 호텔과 훈련장 사이로 제한되었습니다. 훈련 기간 중 필요한 휴식 시간은 주어졌지만, 식사 시간을 포함한 모든 일정을 철저히 지켜야 했고, 숙소로 음식을 배달시켜 먹는 것조차 금지되었다'고 설명했다.

푸체 감독의 열정은 여러 차례 드러난 바 있다. 그는 베트남전 승리 후 기자회견에서 "끊임없이 훈련했다. 거의 50일 동안 쉬지 않고, 훈련 캠프와 친선경기에 참가했다. 얼마나 많은 경기를 뛰었는지 셀 수도 없다. 매일 자신이 만들고자 하는 것을 중심으로 훈련하는 것이 중요하다. 원하는 것을 알고 있는가? 그것이 중요하다. 그래야 다음 날도 최선을 다할 수 있다"며 그간 쏟은 노력을 언급했다.

뚜렷한 성과 속에서 푸체 감독의 중국은 다시 한번 역사에 도전한다. 중국은 25일 오전 0시 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알파이살 스타디움에서 일본을 상대로 사상 첫 우승을 위한 도전할 예정이다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.