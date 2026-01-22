[오피셜] "선수생활 마지막이라는 각오로 반드시 승격" 서울 이랜드, 올시즌 '캡틴'도 김오규...부주장 김현-박창환

[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드 FC가 2026시즌을 이끌 신임 주장단을 발표했다.

서울 이랜드는 주장 김오규, 부주장 김현과 박창환을 선임하고 올 시즌 승격을 향한 본격적인 도전에 나선다.

2년 연속 주장을 맡은 김오규는 K리그 통산 434경기에 출전한 16년 차 베테랑 수비수다.

지난 시즌 최고참의 나이에도 불구하고 팀 내 최다 출전 시간을 기록하며 헌신적인 모습을 보인 김오규는 경기력은 물론, 선수단을 하나로 묶는 리더십으로 주장으로서의 역할을 충실히 수행했다. 특히 젊어진 선수단 속에서 중심을 잡으며 안정적인 팀 분위기 조성에 크게 기여해 왔다.

김오규는 "팀 분위기가 정말 좋고 지난해 함께했던 선수들이 많아 안정적인 환경 속에서 시즌을 준비하고 있다. 오스마르, 에울레르 등 외국인 선수들도 주도적으로 소통에 나서고 있어 팀 전체 분위기가 매우 긍정적이다"고 전했다.

이어 "지난해 준플레이오프에서의 패배를 가슴 속에 새기고 있다. 올해가 선수 생활의 마지막이라는 각오로 반드시 승격이라는 목표를 이루겠다"고 각오를 밝혔다.

부주장에는 2년 연속 중책을 맡은 박창환과 올 시즌 새롭게 합류한 김현이 선임됐다.

서울 이랜드 4년 차를 맞이하는 박창환은 왕성한 활동량과 투지 넘치는 플레이가 강점인 미드필더다. 높은 에너지 레벨을 앞세워 서울 이랜드가 추구하는 팀 컬러를 가장 잘 구현하는 선수 중 한 명으로 올 시즌을 앞두고 3년 재계약을 체결해 팬들의 뜨거운 관심을 받았다.


박창환은 "지난해 처음으로 주장단에 합류하며 부족한 점도 많았지만 1년간의 경험을 통해 선수로서도 구성원으로서도 성장했다고 느낀다. 중고참이 되면서 책임감도 커진 만큼 선수단을 하나로 묶어 승격이라는 꿈을 현실로 만들 수 있는 시즌을 만들겠다"고 다짐했다.

새롭게 팀에 합류해 부주장으로 선임된 김현은 K리그 통산 275경기 출전, 46골 22도움을 기록한 베테랑 공격수다. 1m90의 큰 키를 바탕으로 한 제공권 장악 능력이 강점이며 풍부한 경험을 바탕으로 기존 선수들과 새로운 선수들 간의 가교 역할을 할 예정이다.

김현은 "동계 훈련에 참가해 보니 선수 개개인의 멘탈이 정말 좋은 팀이라고 느꼈다. 오규 형이 중심을 잘 잡아주고 있어 분위기도 매우 좋다. 내 역할이 필요한 순간마다 부주장으로서의 책임을 다하며 승격을 위해 힘을 보태겠다"고 각오를 전했다.

한편, 태국 방콕에서 1차 동계 전지훈련을 진행 중인 선수단은 26일 입국해 짧은 휴식을 취한 뒤 28일부터 2월 20일까지 제주 서귀포에서 2차 전지훈련을 이어갈 예정이다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

