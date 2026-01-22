'안영규 주장 복귀' 광주FC, 2026년 주장단 선임 완료...부주장 신창무+최경록 선임

|
[스포츠조선 김대식 기자]프로축구 광주FC가 2026년 팀을 이끌 주장단 선임을 완료했다.
안영규가 주장으로 팀을 이끈 기간 동안 광주는 K리그2 최다 승점 및 최다승 기록을 달성했으며, K리그1 3위와 구단 최초 아시아챔피언스리그 진출 등 굵직한 성과를 이뤄냈다. 2026년 다시 한번 주장 완장을 찬 안영규는 광주의 중심으로서 팀을 이끌 예정이다.
안영규는 "다시 한 번 주장 완장을 차게 돼 어느 때보다 책임감이 크게 느껴진다"며 "감독과 코칭스태프, 선수단을 잇는 가교 역할을 충실히 수행해 팀이 더 높은 곳으로 나아갈 수 있도록 책임을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.
부주장 신창무는 "처음으로 주장단에 합류하게 돼 책임감을 느낀다"며 "선수단이 하나로 뭉칠 수 있도록 앞장서고, 경기장 안팎에서 모범이 되는 모습을 보이겠다"고 전했다.
최경록 역시 "지난 시즌에 이어 다시 한번 부주장을 맡게 됐다"며 "팀이 안정적으로 시즌을 치를 수 있도록 베테랑과 후배 선수들을 잇는 역할에 최선을 다하겠다"고 각오를 밝혔다.
한편, 광주는 2026년 상반기 선수 등록 금지 조치가 내려진 지난해 9월 이후 즉시 선수단 구상과 연봉 협상 절차에 착수했다. 구단은 제한된 환경 속에서도 신속하게 협상을 진행해 전지훈련 출발 전까지 전체 선수단의 연봉 협상을 모두 마무리했으며, 선수단은 불확실성 없이 시즌 준비에만 집중할 수 있는 환경을 조성했다.
광주는 이번 대응 과정을 통해 선수 영입이 제한된 상황에서도 경쟁력 있는 스쿼드를 유지하고 지속적인 발전을 이어가겠다는 의지를 분명히 하고 있으며, 지난 시즌보다 더 높은 곳으로 올라가기 위해 전의를 불태우고 있다.