'안영규 주장 복귀' 광주FC, 2026년 주장단 선임 완료...부주장 신창무+최경록 선임

기사입력 2026-01-22 18:06


'안영규 주장 복귀' 광주FC, 2026년 주장단 선임 완료...부주장 …
사진=광주

[스포츠조선 김대식 기자]프로축구 광주FC가 2026년 팀을 이끌 주장단 선임을 완료했다.

광주는 21일 2026년 광주 선수단을 이끌 주장에 안영규, 부주장에 신창무와 최경록을 임명하며 주장단 구성을 마쳤다고 밝혔다.

주장으로 선임된 안영규는 구단 통산 역대 최다 출장 기록을 보유한 '레전드' 수비수다. 지난 2018년과 2022년부터 2024년까지 총 4시즌 동안 주장으로 활약하며 구단 역사상 최장 기간 주장직을 수행한 바 있다.

안영규가 주장으로 팀을 이끈 기간 동안 광주는 K리그2 최다 승점 및 최다승 기록을 달성했으며, K리그1 3위와 구단 최초 아시아챔피언스리그 진출 등 굵직한 성과를 이뤄냈다. 2026년 다시 한번 주장 완장을 찬 안영규는 광주의 중심으로서 팀을 이끌 예정이다.

부주장으로 선임된 신창무는 2023년 광주에 입단한 이후 처음으로 주장단에 합류했다. 지난 시즌 고참 선수로서 솔선수범하며 팀 내 결속력 강화에 기여했으며, 개인적으로도 데뷔 이후 최다 출전을 기록하며 구단의 ACLE 8강 진출 및 코리아컵 첫 결승 진출에 핵심적인 역할을 수행했다.

함께 부주장을 맡은 최경록은 지난 시즌에 이어 2년 연속 주장단에 이름을 올렸다. 베테랑과 젊은 선수단을 잇는 가교 역할을 수행하며, 경기장 안팎에서 안정적인 리더십을 발휘할 것으로 기대를 모은다.

안영규는 "다시 한 번 주장 완장을 차게 돼 어느 때보다 책임감이 크게 느껴진다"며 "감독과 코칭스태프, 선수단을 잇는 가교 역할을 충실히 수행해 팀이 더 높은 곳으로 나아갈 수 있도록 책임을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

부주장 신창무는 "처음으로 주장단에 합류하게 돼 책임감을 느낀다"며 "선수단이 하나로 뭉칠 수 있도록 앞장서고, 경기장 안팎에서 모범이 되는 모습을 보이겠다"고 전했다.


최경록 역시 "지난 시즌에 이어 다시 한번 부주장을 맡게 됐다"며 "팀이 안정적으로 시즌을 치를 수 있도록 베테랑과 후배 선수들을 잇는 역할에 최선을 다하겠다"고 각오를 밝혔다.

한편, 광주는 2026년 상반기 선수 등록 금지 조치가 내려진 지난해 9월 이후 즉시 선수단 구상과 연봉 협상 절차에 착수했다. 구단은 제한된 환경 속에서도 신속하게 협상을 진행해 전지훈련 출발 전까지 전체 선수단의 연봉 협상을 모두 마무리했으며, 선수단은 불확실성 없이 시즌 준비에만 집중할 수 있는 환경을 조성했다.

광주는 이번 대응 과정을 통해 선수 영입이 제한된 상황에서도 경쟁력 있는 스쿼드를 유지하고 지속적인 발전을 이어가겠다는 의지를 분명히 하고 있으며, 지난 시즌보다 더 높은 곳으로 올라가기 위해 전의를 불태우고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구혜선, '헤어롤 특허' 따고 뭐하나 했더니...엉뚱한 근황 "인형뽑기 승률 연구"

2.

강원래, 하반신 마비 25년 차 일상…"발톱 빠져도 통증 못 느껴"

3.

문채원, 대구 사투리 지우려 '1년 묵언수행'..."이 악물고 고쳤다"

4.

'합숙맞선' 김태인, '상간녀 낙인'에 칼 뽑았다… "왜곡 보도, 법적 대응"

5.

임형주, 서울 한복판 '400평 대저택' 지었다.."집안에 엘리베이터-공연장 설치"

스포츠 많이본뉴스
1.

고깃집 알바생이 '대기업 연봉' 인생역전! → 불꽃야구+독립리그 출신, 롯데 박찬형의 기적은 이제 시작이다

2.

"깊은 구덩이에 빠진 기분이었지만…" 잠시 길을 잃었던 국대 출신 만능공격수, 다시 날 수 있다는 한자락 '희망'[수원인터뷰]

3.

4년간 296경기 93홀드 41세 '헌신좌'에게 LG의 선물 2+1년 16억 다년계약. 홍창기는 1년 계약만[공식발표]

4.

[공식발표]'김주원 3억5000만원 최고액 확정' NC 훈풍! 억대 연봉 릴레이

5.

"반갑다 흥민아" 18살 소년으로 돌아간 SON, 美 프리시즌에 함부르크 시절 동료와 깜짝 조우 '함박웃음'

스포츠 많이본뉴스
1.

고깃집 알바생이 '대기업 연봉' 인생역전! → 불꽃야구+독립리그 출신, 롯데 박찬형의 기적은 이제 시작이다

2.

"깊은 구덩이에 빠진 기분이었지만…" 잠시 길을 잃었던 국대 출신 만능공격수, 다시 날 수 있다는 한자락 '희망'[수원인터뷰]

3.

4년간 296경기 93홀드 41세 '헌신좌'에게 LG의 선물 2+1년 16억 다년계약. 홍창기는 1년 계약만[공식발표]

4.

[공식발표]'김주원 3억5000만원 최고액 확정' NC 훈풍! 억대 연봉 릴레이

5.

"반갑다 흥민아" 18살 소년으로 돌아간 SON, 美 프리시즌에 함부르크 시절 동료와 깜짝 조우 '함박웃음'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.