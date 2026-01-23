대한민국에 칼끝 겨눈 한국인 '신태용의 길' 앞에 선 식사마, 승부 앞에 동료·선후배 없다

기사입력 2026-01-23 12:39


대한민국에 칼끝 겨눈 한국인 '신태용의 길' 앞에 선 식사마, 승부 앞에…
사진=트위터 캡처

대한민국에 칼끝 겨눈 한국인 '신태용의 길' 앞에 선 식사마, 승부 앞에…
아시아축구연맹 홈페이지

[스포츠조선 윤진만 기자]모국을 향해 칼끝을 겨눠야 하는 적장의 심경은 감히 상상하기 어렵다. '식사마' 김상식 베트남 U-23(23세 이하) 대표팀 감독 앞에 놓인 '잔인한 운명'이다.

한국과 베트남이 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 3-4위전에서 충돌한다. 24일 0시(이하 한국시각) 사우디라아비아 제다의 킹 압둘라 스포츠시티에서 휘슬이 울린다. 베트남은 준결승에서 중국에 0대3, 한국은 일본에 0대1로 패하며 결승 진출이 좌절됐다. 김 감독은 중국전 사전 기자회견에서 응원의 마음을 담아 "결승전에선 한국과 맞붙고 싶다"라고 했지만, 바람을 이루지 못했다.

U-23 아시안컵에선 한국인 지도자가 두 대회 연속 지략대결을 펼치게 됐다. 2년 전 2024년 카타르대회 8강에선 당시 황선홍 대한민국 감독과 신태용 인도네시아 감독이 격돌했다. 이번 대회와 달리 2024년 파리올림픽 아시아 예선을 겸했던 당시 경기에선 신 감독이 이끄는 인도네시아가 승부차기 끝에 한국을 꺾고 준결승에 올랐다. 황선홍호는 40년 만의 올림픽 본선 좌절이라는 대참사를 겪었다. 신 감독은 "기쁘고 행복하지만, 처참하고 힘들기도 하다. 만감이 교차한다. 하지만 난 지금 인도네시아를 위해 최선을 다해야 하는 위치"라고 말했다.


대한민국에 칼끝 겨눈 한국인 '신태용의 길' 앞에 선 식사마, 승부 앞에…
사진제공=대한축구협회
김 감독도 '신태용의 길' 앞에 섰다. 베트남은 중국전 패배로 15연승이 끊겼다. 2018년 이후 두 번째 결승 진출을 꿈꾸던 베트남 팬은 예상 밖 완패에 실망감을 숨기지 않았다. 김 감독도 고개 숙여 사과했다. 지금까지 영웅적 행보를 걸어온 것은 사실이지만, 여론이 바뀌는 건 한순간이라는 걸 전북 현대 사령탑 시절 직접 경험했다. 이번 3-4위전을 가볍게 여길 수 없는 이유다.

베트남 매체들은 김상식호가 한국전 무승 징크스를 끊고 '아름다운 마무리'를 해야 한다고 강조하고 있다. 베트남은 U-23 대표팀 경기에서 한국을 9번 만나 3무6패로 한 번도 승리한 적이 없다. 베트남 클럽 HAGL 구단주인 도안 응우옌 득은 3-4위전에서 한국을 꺾을 경우, 베트남 선수단에 총 30억동(약 1억6800만원)을 포상금으로 지급하겠다고 약속했다.

그러나 이민성 감독도 급하긴 마찬가지다. 한국 축구는 2020년 태국 대회 이후 6년 만의 U-23 아시안컵 제패를 노렸지만, 3개 대회 연속 결승 진출에 실패했다. 이번 대회에서 전술적 미숙함으로 일관한 이 감독이 설령 한 수 아래 전력을 지닌 베트남에 패한다면 비판 여론은 더욱 거세질 수밖에 없다.


대한민국에 칼끝 겨눈 한국인 '신태용의 길' 앞에 선 식사마, 승부 앞에…
사진제공=대한축구협회
2회 대회 연속 우승을 노리는 일본과 사상 처음으로 피날레 무대에 오른 중국의 결승전은 25일 0시 사우디 제다의 프린스 압둘라 알 파이살 스포츠시티에서 개최된다. 일본과 중국 축구의 격차는 여전히 크다. 선수 개개인의 기량 차도 존재한다. 오이와 고 감독은 매번 차원이 다른 동기부여로 선수들을 독려한다.

반면 중국은 '늪 축구'의 대명사가 됐다. 이번 대회에서 치른 5경기에서 단 한 골도 허용하지 않았다. 극단적인 수비 축구로 상대의 공격을 늪에 빠트렸다. 결승까지 '질식 수비'가 성공할지 관심이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 근황 포착, 또 술과 함께..“막걸리 양조..뭐라도 해야죠”

2.

박나래, '꽈추형'에도 '주사 이모' 소개했는데.."진짜는 따로 있다"

3.

린, 이수와 이혼 후 첫 신곡 무대서 '울컥'...감정 북받쳐

4.

'600억 자산설' 전현무, 소개팅서 재력 과시하다 굴욕 "여친 간절한 마음에 나갔다가.."

5.

이혼 홍진경, 전 남편과 단란한 시간.."이래도 돼?" 제작진 깜짝

스포츠 많이본뉴스
1.

'이럴거면 최형우 잡았어야?' KIA, 42억 투자로 답했다…"공백 크겠죠, 팀 컬러 바꿀 좋은 계기"

2.

'무려 2,001,447,900,000원' 경악케 하는 세계최고 '머니구단'…레알 마드리드 압도적 1위, 맨유는 끝없는 추락

3.

"오타니, 다저스타디움에서 살아?" 합리적 의심, 이래서 1조원 받는다

4.

'흥민아 LA서 만날까' 맨유 떠나는 카세미루, LA 갤럭시가 관심...'LA FC' SON과 더비 치르나

5.

상징과도 같던 8번과 13번 대신, 왜 등번호 9번인가..."좋게 온 것도 아니고, 그래도 의미가 있는데"

스포츠 많이본뉴스
1.

'이럴거면 최형우 잡았어야?' KIA, 42억 투자로 답했다…"공백 크겠죠, 팀 컬러 바꿀 좋은 계기"

2.

'무려 2,001,447,900,000원' 경악케 하는 세계최고 '머니구단'…레알 마드리드 압도적 1위, 맨유는 끝없는 추락

3.

"오타니, 다저스타디움에서 살아?" 합리적 의심, 이래서 1조원 받는다

4.

'흥민아 LA서 만날까' 맨유 떠나는 카세미루, LA 갤럭시가 관심...'LA FC' SON과 더비 치르나

5.

상징과도 같던 8번과 13번 대신, 왜 등번호 9번인가..."좋게 온 것도 아니고, 그래도 의미가 있는데"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.