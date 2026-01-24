"일본 축구 끝났다!" 조별리그→8강→4강→결승! 중국 이제 눈에 뵈는 것이 없네..."베트남보다 쉬운 상대, 무조건 승리"

일본의 사커다이제스트웹은 23일 '일본과 중국의 경기를 앞두고 중국 언론의 발언이 물의를 일으켰다'고 보도했다.
사커다이제스트웹은 '이번 경기를 앞두고 중국 해설자 동루의 코멘트가 논란을 일으키고 있다. 그는 베트남보다 일본이 더 쉽다며, 중국이 무조건 이길 것이라고 했다. 중국 언론은 동루의 자신감이 근거 없는 자신감이 아니라고 했다'고 전했다.
이어 ' 그 열쇠는 전술적인 궁합에 있다. U-23 일본 대표팀은 5경기에서 12득점을 꼽고 있지만, 평균 연령은 불과 20세로 이번 대회에서 가장 젊고, 대무대에서의 경험도 비교적 얕다. 무엇보다, 일본이 포제 중국이 과소평가되고 있다는 인식이 하이프레스 전술로 이어질 가능성이 높다. 이는 안토니오 감독이 가장 기대하고 있는 전개다'고 덧붙였다.
사진=AFC
중국은 이번 대회에서 조별리그에서 1승2무, 조 2위로 8강에 진출했다. U-23 아시안컵 최초로 토너먼트 진출에 성공했다. 8강 상대는 우즈베키스탄, 조별리그에서 한국을 0대2로 꺾는 이변을 보여준 팀이었다. 우즈벡은 중국의 선방에 막히며 승부차기 끝에 패했다. 중국의 첫 4강 진출이 성사된 순간이었다. 4강에서는 개최국 사우디아라비아를 제압한 '동남아 신화' 김상식 감독이 이끄는 베트남을 만났다. 어려운 경기가 예상됐으나, 3대0 대승에 성공하며 결승에 진출했다.
경기력은 확실히 매 경기 올라왔다. 조별리그 당시 수비 위주의 전술로 기대 이하의 평가를 받았던 중국은 4강에서는 베트남을 상대로 강한 압박과 다득점까지 성공하며 반전을 선사했다. 중국이 자신감을 가질 수 있는 이유다. 노력도 적지 않았던 것으로 보인다. 안토니오 푸체 중국 U-23 대표팀 감독은 베트남전 승리 후 "끊임없이 훈련했다. 거의 50일 동안 쉬지 않고, 훈련 캠프와 친선경기에 참가했다. 얼마나 많은 경기를 뛰었는지 셀 수도 없다"며 그간의 고생을 다시 떠올리기도 했다.
사진=AFC
반면 일본은 객관적인 전력에서 중국을 압도한다. 일본은 이번 대회 가장 뛰어난 경기력을 보여준 팀이다. 조별리그 3경기, 10골 0실점, 일본이 얼마나 압도적이었는지를 보여준다. 토너먼트에서도 저력을 보여줬다. 8강 요르단을 상대로는 승부차기 집중력으로 승리했고, 4강 운명의 한-일전에서는 고이즈미의 결승골을 지켜내며 이겼다.
일본은 앞서 2016년과 2024년에도 U-23 아시안컵 정상에 오른 바 있다. 유일한 2회 우승 팀인 일본은 세 번째 우승까지 도전한다. 일본의 약진이 더 놀라운 이유는 선수 구성 때문이다. 실상 21세 이하 선수들로 구성했다. 이유는 2028년 LA 올림픽을 바라본 선택이었다. LA올림픽에 출전할 수 있는 선수들로 일찍이 연령별 대표팀을 구성해 수년 동안 호흡을 맞춰보겠다는 계획이다.
사진=AFC
이런 상황에서 중국의 유명 해설가는 충격적인 주장을 내놓았다. 동루는 "일본은 베트남보다 편하다. 중국은 반드시 이긴다. 일본을 이기고 자신의 주장을 증명할 것이다. 일본 축구는 끝났다"라고 말한 것으로 알려졌다.
중국이 정말로 반전을 만들 수 있을지는 미지수다. 다만 그간 잠잠했던 중국 언론과 전문가들이 달아오른 만큼 엄청난 관심이 쏠릴 것은 분명해 보인다.