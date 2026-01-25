"김상식, 김상식, 김상식!" 대국민 사과 대신 '환호!'...韓 꺾고 고개 숙인 식사마, 초대박 행운까지 "50억동 보너스 지급 결정"

베트남의 더타오는 25일(한국시각) '김상식 감독이 벌떡 일어나 차에서 나오자, 팬들로부터 우레와 같은 박수갈채가 쏟아졌다'고 보도했다.
더타오는 '김상식 감독과 선수단은 따뜻한 환영 속에 귀국했다. 수백명의 팬들이 공항에 모여 귀국을 축하했다. 팬들은 흥분해서 선수, 감독에게 사진을 찍고 사인을 요청했다. 김 감독은 차에 탑승한 후에도, 벌떡 일어나 다시 나와 팬들에게 손을 흔들었다. 그러자 팬들은 김상식 감독의 이름을 외치며 열렬한 환호를 보냈다'고 전했다.
사진=더타오 캡처
김상식 감독이 이끄는 베트남 23세 이하(U-23) 축구 대표팀은 24일(한국시각) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티홀 스타디움에서 열린 대한민국과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 3-4위전에서 연장전까지 2대2로 겨뤘다. 승부차기에서 7대6으로 승리하며 3위를 차지했다.
베트남은 이날 경기 전까지 U-23 레벨에서 한국을 단 한 번도 이긴 적이 없었다. 역대 전적 3무6패로 극단적인 열세였다. 하지만 열세의 흐름을 끊어내고 반전을 만들며, 한국에 쓰라린 기억을 안겨줬다.
베트남은 이번 대회 역사를 썼다. 강호로 평가받지 않은 베트남을 이끌고 A조에서 3전 전승이라는 성적을 거두며 8강에 안착했다. 김 감독의 용병술이 돋보였다. 2차전과 달리 사우디를 상대로 일부 핵심 선수들을 선발 제외하는 파격적인 결정이 있었지만, 그럼에도 단단한 수비를 바탕으로 사우디의 공세를 이겨냈다. 이후 후반 19분 터진 극적인 결승골에 힘입어 승리했다. 완벽한 전술의 승리였다.
사진=중계확면 캡처
베트남 언론의 칭찬도 쏟아졌다. 베트남플러스는 '동남아시아 축구 역사에 여러 이정표를 세우고 있다. 이번 승리로 베트남은 U-23 아시안컵 조별리그에서 전승을 거둔 최초의 동남아시아 국가가 됐다. 김상식 감독과 베트남은 8강에서 새로운 기록 경신에 도전할 기회도 맞이할 것이다'고 했다. 8강에서도 마찬가지였다. 이후 4강에서 중국에 패해 결승행은 실패했으나, 3-4위전에서 한국을 꺾으며 미소를 지었다. 다만 김 감독은 한국전 승리 후 크게 웃지 못했다.
베트남 언론에 따르면 김 감독과 선수단이 도착하기 전부터, 공항은 악기 소리와 팬들의 환호성으로 가득했다. 베트남의 베트남플러스는 '김상식 감독을 비롯해 탄년, 딘박 선수 등이 열정적인 팬들의 환호 속에 공항에 들어섰다'고 했다. 김 감독은 팬들의 환대 외에도 엄청난 금적적 보상이 받을 예정이다. 베트남의 파풀라웃은 '베트남축구연맹과 응우옌 득 회장은 총 50억동의 보너스를 지급할 계획이다'고 전했다.
뛰어난 대회 성적에도 한국전 승리 이후 고개를 쉽게 들지 모했던 김 감독이지만, 베트남에서 도착해서 만큼은 승리의 기쁨을 제대로 누릴 수 있게 됐다.