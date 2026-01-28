"프랭크 진짜 미치겠다" 토트넘, '또또또' 대충격→'공항 가는 길' 핵심 2人 교통사고…UCL 독일 원정, 지연 출발 '날벼락'
|
|
|사진캡처=더선
|
|
|AFP 연합뉴스
|
|
|로이터 연합뉴스
[스포츠조선 김성원 기자]바람 잘 날 없는 토트넘이다.
토트넘이 줄부상에 교통사고까지 터져 독일 원정에 빨간불이 켜졌다. 토트넘은 29일 오전 5시(이하 한국시각) 독일 프랑크푸르트의 도이체 방크 파르크에서 프랑크푸르트와 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 최종전을 치른다.
벼랑 끝 위기가 계속되고 있다. 리그컵과 FA컵에서 조기에 탈락한 토트넘은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 14위에 위치, 강등 걱정을 하고 있다. 토마스 프랭크 감독의 입지도 위태롭다. 경질은 '시간 문제'라는 주장이 제기된 지 오래다.
그나마 UCL에선 순항 준이다. 4승2무1패, 승점 14점으로 5위에 포진했다. 36개팀이 참가하는 UCL 리그 페이즈에선 팀당 8경기씩을 치른다. 1∼8위 팀은 16강에 직행하고, 9∼24위는 플레이오프(PO)를 통해 16강행을 가린다.
프랑크푸르트전에서 승리하면 16강 직행이 확정된다. 그러나 패하면 이야기가 달라진다. 승점 13점인 팀이 무려 8개팀이나 된다. PO 나락으로 떨어질 수도 있다.
|
|
|사진캡처=더선
그런데 악재가 쏟아지고 있다. 프랑스 출신인 랑달 콜로 무아니와 윌손 오도베르가 교통사고로 독일 원정에 지연 출발하는 황당한 일이 벌어졌다. 영국의 '더선' 28일 '토트넘의 처참한 시즌은 독일에서 열리는 중요한 챔피언스리그 경기를 앞두고 콜로 무아니가 교통사고에 휘말리면서 다시 한번 악순환에 빠졌다'고 보도했다.
|
|
|EPA 연합뉴스
토트넘 선수단은 27일 독일 원정길에 올랐다. 그러나 콜로 무아니가 몰고 가던 차량이 반파됐다. 공항으로 향하던 중 타이어 펑크로 인해 추돌사고가 일어났다. 공개된 사진에는 콜로 무아니의 차량 앞부분이 심하게 파손됐다. 앞유리도 금이 갔고, 운전석 에어백도 터졌다.
오도베르도 콜로 무아니의 차에 타고 있었다. 다행히 둘은 큰 부상은 없는 것으로 전해졌다. 토트넘 선수단은 둘을 제외하고 독일로 향했다. 콜로 무아니와 오도베르는 사고를 수습한 후에야 원정길에 올랐다.
|
|
|AP 연합뉴스
|
|
|로이터 연합뉴스
프랭크 감독은 프랑크푸르트전 사전 기자회견에서 두 선수의 경기에 출전 여부를 묻는 질문에 "내가 아는 바로는 출전이 가능하다. 아직 두 선수와 직접 이야기를 나누지는 못했지만 괜찮다고 들었다. 사고에 연루된 다른 모든 사람들도 무사하다"며 "타이어가 터져서 둘이 조금 늦어졌다. 출전 가능할 것으로 예상한다"고 밝혔다.
그러나 부상 선수가 또 나왔다. 페드로 포로가 25일 번리전(2대2 무)에서 햄스트링(허벅지 뒷근육) 부상으로 전력에서 이탈했다. 한 달동안 결장할 것이라는 전망이다.
'수비의 핵'인 미키 판 더 펜도 동행하지 못했다. 고질인 햄스트링 부상이 아닌 것이 다행이라고 한다. "가벼운 부상"이라는 것이 프랭크 감독의 설명이다. 하지만 프랑크푸르트전에서 가용 가능한 필드 플레이어는 11명 뿐이다.
다만 호재는 있다. UCL 리그 페이즈에서 33위인 프랑크푸르트(승점 4)는 이미 탈락이 확정됐다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.