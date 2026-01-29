'무리뉴 매직 살아있네' 2골차 승리 필요했던 벤피카, 추가시간 GK가 기적의 버저비터 '폭발'...벤피카, 레알 마드리드 4-2로 꺾고 24위+16강 PO 티켓 획득![UCL 리뷰]

초반부터 일진일퇴의 공방이 이어졌다. 레알 마드리드가 먼저 앞서나갔다. 전반 30분 음바페가 선제골을 넣었다. 아센시오의 얼리크로스를 헤더로 연결했다. 7분 뒤 벤피카가 동점골을 터뜨렸다. 파블리디스의 크로스를 시엘데루프가 머리로 마무리했다.
전반 추가시간 벤피카가 승부를 뒤집었다. 세트피스 상황에서 추아메니가 오타멘디를 붙잡고 늘어졌다. 주심은 페널티킥을 선언했다. 파블리디스가 키커로 나섰고, 깔끔하게 성공시켰다. 결국 전반은 벤피카의 2-1 리드로 마무리됐다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
후반 9분 기세를 탄 벤피카가 한 골을 더 추가했다. 파블리디스의 패스를 받은 시엘데루프가 완벽한 마무리로, 스코어를 3-1로 벌렸다. 이대로 경기가 마무리되면 24위를 확정지을 수 있었다. 하지만 레알 마드리드는 역시 만만한 상대가 아니었다. 13분 귈러의 패스를 받은 음바페가 멀티골을 기록했다. 다시 한골차가 됐고, 벤피카의 24강행도 멀어지는 분위기였다.
레알 마드리드가 경기 막판 자멸했다. 후반 추가시간 아센시오가 경고 누적으로 퇴장당했다. 아센시오는 전반 추가시간 항의하는 과정에서 이미 한 차례 경고를 받았다. 호드리구도 추가 경고로 퇴장을 당했다. 레알 마드리드는 9명으로 경기를 치렀다.
추가시간 벤피카가 드라마를 썼다. 프리킥 상황에서 올린 볼이 공격에 가담한 트루빈 골키퍼에 향했고, 트루빈 골키퍼는 다이빙 헤더로 마무리했다. 이 골과 동시에 경기가 끝났다. 이날 경기를 통해 득실차에서 +2에 성공한 벤피카는 기적을 달성했다. 16강 플레이오프 티켓을 당당히 거머쥐었다.