"불만과 증오만 낳았다" 러시아 국제무대 복귀? FIFA 회장, 제재 해제 가능성 시사

기사입력 2026-02-04 13:00


"불만과 증오만 낳았다" 러시아 국제무대 복귀? FIFA 회장, 제재 해…
◇잔니 인판티노 FIFA 회장이 러시아에 내려진 제재 해제 가능성을 밝혔다. 로이터연합뉴스

[스포츠조선 박상경 기자] 러시아 축구가 과연 국제 무대에 복귀하게 되는 걸까.

잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 러시아에 내려진 제재 해제 가능성을 시사해 관심이 쏠린다. 인판티노 회장은 4일(한국시각) 영국 스카이스포츠와의 인터뷰에서 러시아 제재에 대해 "해제해야 한다. 이 조치로 아무것도 얻을 수 없을 뿐만 아니라 불만과 증오만 낳았다"고 지적했다. 이어 "어떤 국가든 정치 지도자의 행위를 축구에 대입해선 안된다"며 "러시아의 어린 선수들이 유럽 다른 지역에서 경기를 할 수 있다면 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.

러시아는 2022년 우크라이나 전쟁 발발 이후 FIFA로부터 무기한 자격정지 처분을 받았다. 유럽축구연맹(UEFA)도 러시아의 회원 자격을 무기한 정지시켰다. 이에 따라 러시아는 월드컵을 비롯한 모든 FIFA 주관대회 및 UEFA 주관대회 출전 자격을 잃은 채 국내리그만 소화하고 있는 상태다.

FIFA, UEFA 징계 이후 러시아는 스포츠중재재판소(CAS) 제소 외에도 아시아축구연맹(AFC) 가입을 추진하기도 했다. 하지만 CAS 제소는 기각됐고, AFC행 대신 UEFA 잔류를 택한 바 있다. UEFA는 2023년 9월 러시아 17세 이하(U-17) 대표팀의 대회 참가를 허용하기로 했다. 그러나 회원국 보이콧이 이어졌고, 결국 UEFA는 제재 해제를 철회한 바 있다.


"불만과 증오만 낳았다" 러시아 국제무대 복귀? FIFA 회장, 제재 해…
◇인판티노 회장의 의중대로 러시아가 국제 무대에 복귀할 수 있을지는 미지수다. 로이터연합뉴스
인판티노 회장의 바람대로 러시아가 다시 국제 무대에 복귀할 수 있을지는 미지수다. UEFA 내에선 여전히 러시아가 우크라이나에서 철군하지 않는 한 회원 자격을 인정할 수 없다는 기류다. FIFA 내에 상당한 영향력을 가진 UEFA 회원국 대다수가 러시아의 복귀를 반대하는 상황에서 인판티노 회장의 의중이 과연 힘을 받을 수 있을지는 불투명하다.

유럽 외 아시아, 미주, 아프리카, 오세아니아 회원국의 동의 여부도 안갯 속. FIFA 회원국 모두 정치와 축구를 별개로 하는 입장이지만, 이른바 '신냉전'이 격화되는 상황에서 러시아 복귀에 찬성하는 것은 정치적 의도로 풀이될 수밖에 없는 상황이기 때문에 각국 축구협회에는 큰 부담감으로 작용할 수밖에 없다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'결혼 25년차' 윤유선, ♥판사 남편에 '별거 통보' 받았다...부부 위기 고백 (동상이몽)

2.

김선호, 사생활 논란보다 무서운 '탈세 스캔들'…5년 전 '광고 퇴출' 악몽 재현

3.

'이종범 외손자' 고태현, 역시 스타성 남다르네…'으르렁' 엑소로 변신('슈돌')

4.

김종국, 결혼 5개월만에 "아내와 같이 살긴 하냐" 저격 터졌다...김승수 돌직구(옥문아)

5.

'38세' 태헌, 잘나가던 아이돌이 택시기사로..."저도 아티스트다" 선언

스포츠 많이본뉴스
1.

"대한민국 캡틴은 중국 가지 않는다"→"일본 캡틴 전격 중국 진출", 충격+깜짝 뉴스…엔도, 리버풀 떠나 상하이 이적 '2년 계약'(中매체)

2.

허리케인에 지붕 뜯겨나가, 김하성 뛰어보지도 못했다...새 주인 만나, 새 구장 '광명' 찾나

3.

토트넘 대혼란, 난 손흥민이 아니야! '토트넘 주장' 로메로 폭탄 발언 후 탈출 시도→아르헨 1티어 "여름 이적 예정"

4.

'1주일 2방출' 나한테 왜그래요? → 역대급 레전드 저니맨 탄생. 웃어야 하나? 3개월간 STL→ATL→LAD→NYY→LAD

5.

최지만과 1B-DH 나눠맡은 추억의 파트너, 불혹의 나이에 애리조나와 200만달러 계약...WBC도 나간다

스포츠 많이본뉴스
1.

"대한민국 캡틴은 중국 가지 않는다"→"일본 캡틴 전격 중국 진출", 충격+깜짝 뉴스…엔도, 리버풀 떠나 상하이 이적 '2년 계약'(中매체)

2.

허리케인에 지붕 뜯겨나가, 김하성 뛰어보지도 못했다...새 주인 만나, 새 구장 '광명' 찾나

3.

토트넘 대혼란, 난 손흥민이 아니야! '토트넘 주장' 로메로 폭탄 발언 후 탈출 시도→아르헨 1티어 "여름 이적 예정"

4.

'1주일 2방출' 나한테 왜그래요? → 역대급 레전드 저니맨 탄생. 웃어야 하나? 3개월간 STL→ATL→LAD→NYY→LAD

5.

최지만과 1B-DH 나눠맡은 추억의 파트너, 불혹의 나이에 애리조나와 200만달러 계약...WBC도 나간다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.