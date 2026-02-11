[공식발표]'SON 없이는 한 시즌도 버티지 못한다' 토트넘, 토마스 프랭크 감독과 전격 결별

[스포츠조선 김가을 기자]충격이다. 토마스 프랭크 감독이 한 시즌도 채우지 못하고 토트넘과 결별했다.
토트넘은 11일(이하 한국시각) 구단 공식 채널을 통해 '남자 1군 감독을 변경하기로 했다. 프랭크 감독은 떠날 예정이다. 그는 2025년 6월 토트넘 감독으로 임명됐다. 우리는 그에게 미래를 함께 구축하는 데 필요한 시간과 지원을 제공하기로 결심했다. 하지만 결과와 성과로 인해 이사회에서는 이 시점에서 변화가 필요하다는 결론을 내렸다. 프랭크 감독은 팀에 머무는 동안 발전을 위해 모든 노력을 기울였다. 변함없는 헌신으로 행동했다. 그의 기여에 감사하며 앞으로의 모든 성공을 기원한다'고 발표했다.
사진=REUTERS 연합뉴스
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스
충격이다. 토트넘은 11일 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 뉴캐슬과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈경기에서 1대2로 패했다. 전반 추가 시간 말릭 치아우에게 실점한 토트넘은 후반 아치 그레이의 득점으로 1-1 균형을 맞췄다. 하지만 제이콥 램지에게 결승골을 내주며 고개를 숙였다. 프랭크 감독과의 결별은 뉴캐슬전 패배 12시간여 만에 나왔다.
토트넘은 올 시즌을 앞두고 엔제 포스테코글루 감독과 결별하고 프랭크 감독에게 지휘봉을 맡겼다. '레전드' 손흥민(LA FC)과 결별하는 등 변화를 줬다.
상황은 좋지 않다. 토트넘은 제임스 매디슨, 데얀 쿨루셉스키 등 주축 선수 10여명이 부상으로 이탈했다. 여기에 '주장' 로메로가 대형 사고를 쳤다. 손흥민의 뒤를 이어 토트넘의 주장을 맡은 로메로는 연달아 헛발질을 하고 있다. 직전 맨유와의 경기에선 레드카드 퇴장을 당했다. 올 시즌 벌써 두 번째 퇴장이다.
성적은 곤두박질쳤다. 토트넘은 2026년 치른 리그 8경기에서 4무4패를 기록했다. 앞서 최근 리그 7경기 무승(4무3패)의 늪에 빠졌다. 2026년 들어 리그에서 단 1승도 거두지 못했다. 브렌트퍼드(0대0 무)-선덜랜드(1대1 무)-본머스(2대3 패)-웨스트햄(1대2 패)-번리(2대2 무)-맨시티(2대2 무)-맨유(0대2 패)를 상대로 승리하지 못했다. 토트넘은 7승8무11패(승점 29)를 기록하며 20개 팀 중 16위에 머물렀다. 강등권인 18위 웨스트햄(승점 24)과는 단 5점 차이다. 토트넘 팬들은 분노를 참지 못하고 야유를 쏟아냈다. 결국 프랭크 감독은 팀을 떠나게 됐다.