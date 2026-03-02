英 깜짝 소식! 토트넘, 아스널 출신이 이끈다...'대반전' 감독 영입 준비, "세계에서 가장 인기 있어"

[스포츠조선 이현석 기자]토트넘에 아스널 출신 감독이 부임할 수 있다. 파격적인 감독 선임 계획을 고려 중이다.
영국의 스퍼스웹은 1일(한국시각) '토트넘이 세스크 파브레가스 영입을 논의 중이다'고 보도했다.
스퍼스웹은 '파브레가스가 토트넘 정식 감독 부임 가능성이 거론되고 있다. 마우리시오 포체티노가 토트넘 차기 감독으로 가장 먼저 고려되고 있다고 알려졌으며, 로베르트 데제르비도 최상단에 있지만, 파브레가스 또한 고려하고 있다는 사실이 밝혀졌다. 파브레가스는 세계에서 가장 인기 있는 감독 중 한 명으로 떠오르고 있다. 토트넘을 비롯해 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단들이 그의 선임을 논의하고 있다'고 전했다.
위기의 토트넘이다. 올 시즌을 앞두고 엔제 포스테코글루를 경질하고 토마스 프랭크를 선임하며 기대감을 높였던 구단이라고 보기 어렵다. 프랭크는 1년을 버티지 못했다. 부진한 성적과 함께 지난 2월 경질의 칼날을 피하지 못했다. 성적은 이미 곤두박질쳤다. 리그 16위, 강등권과의 격차도 불과 4점이다.
새롭게 부임한 감독은 이고르 투도르. 다만 투도르는 정식 감독이 아니다. 단기 계약을 체결하고 토트넘의 소방수 역할을 맡았다. 뛰어난 성적을 거둔다면 정식 감독 후보가 될 수도 있으나, 최근 경기력을 고려하면 투도르가 강등만 피하게 해줘도 다행일 가능성이 크다. 토트넘으로서는 투도르가 강등을 모면하고 새로운 감독을 구하는 것이 최선이다.
손흥민, 해리 케인과 함께 팀의 최전성기를 이끈 포체티노, EPL과 세리에A, 리그1에서 능력을 입증한 데제르비 등이 차기 후보로 거론되는 상황에서 놀라운 이름이 추가됐다. 파브레가스가 토트넘 차기 감독 후보로 등장했다.
파브레가스는 토트넘의 오랜 라이벌인 아스널 출신의 미드필더다. 한때 EPL 최고의 실력을 자랑했다. 이후 바르셀로나, 첼시, AS모나코를 거쳐 코모에서 은퇴했다. 파브레가스는 코모에서 곧바로 지도자의 길을 걸었다. 2024년부터 수석코치에서 감독으로 승격해 팀을 세리에A로 이끌었다. 초보 감독임에도 전술 역량이 빛났다. 코모를 안정적으로 세리에A에 안착시켰다. 1부 중위권의 팀으로 변모시키며 높은 평가를 받기 시작했다.
다만 파브레가스가 토트넘 지휘봉을 잡는다면 파장이 적지는 않을 전망이다. 전임 감독이었던 프랭크가 아스널 로고가 박힌 커피잔을 사용한 것만으로도 많은 비판을 쏟아냈던 토트넘 팬들이다. 라이벌 출신, 특히 아스널과 첼시를 동시에 경험한 파브레가스의 부임은 팬들에게는 큰 충격일 수 있다. 위기의 팀을 구해낼 정식 감독으로 토트넘이 팬들의 비판까지 감수할 파격적인 선택을 진행할지도 귀추가 주목된다.