전날 부천 승리 지켜본 유병훈 감독 "약팀이 강팀 잡을 수 있어, 새롭게 준비한 전술 기대해"[현장 인터뷰]

[대전=스포츠조선 박찬준 기자]"노력하면 약팀도 강팀을 잡을 수 있다는 것을 다시 느꼈다."
유병훈 FC안양 감독의 각오였다. 안양은 2일 대전월드컵경기장에서 대전하나시티즌과 '하나은행 K리그1 2026' 1라운드를 치른다.
안양은 지난 시즌 8위에 올랐다. 강등 후보로 불렸지만, 막강 외국인 선수들을 앞세운 끈끈한 '좀비 축구'가 위력을 발휘하며 잔류 이상의 성적을 거뒀다. 올 시즌에는 모따, 야고가 떠났지만, 김정훈 최건주, 엘쿠라노, 아일톤 등이 가세하며, 지난 시즌 이상의 성적을 노리고 있다.
안양은 3-4-3으로 맞섰다. 유키치-마테우스-최건주가 공격에 나섰다. 미드필드에는 김동진 최규현 김정현 이태희가 섰다. 스리백은 이창용-권경원-토마스가 구성했다. 김정훈이 골키퍼 정갑을 꼈다. 이진용 김보경 강지훈 주현우 등은 조커로 나선다.
경기 전 만난 유병훈 감독은 "전날 부천이 전북을 잡는 모습을 봤다. 약팀이 강팀을 잡을 수 있는 모습을 봤다. 실수가 결과에 영향을 미칠 수 있는 부분에 대해 선수들에게 이야기했다"고 했다.
지난 시즌 첫 K리그1 경기였던 울산과의 개막전에서 엄청 긴장했던 유 감독은 "그때는 손에 땀 나고 그랬다. 오늘도 긴장하는 것은 똑같은 것 같다"고 했다. 이어 "우리가 새롭게 준비한 전술들을 시도하면서 우리 팀의 방향을 확인하는 경기가 될 것 같다. 이 부분이 잘되면 좋은 결과가 나올 수 있다"고 했다.
안양은 이날 전문 스트라이커 없이 라인업을 짰다. 그는 "초반에 압박을 하기 위한 승부수라 생각한다. 포백에서 압박을 하면 뒷공간이 벌어져서 스리백으로 준비를 했다"고 했다.
안양 입장에서는 대전의 측면을 막는게 이날 숙제다. 유 감독은 "김문환, 이명재가 올라와서 공격전개 하는 부분을 경계하고 있다. 우리 입장에서는 이 뒷공간을 노리는게 오늘 경기의 핵심이 될 것"이라고 했다. 디오구에 대해서도 "슈퍼컵을 보고 대비를 해야겠다고 생각했다. 1대1로는 쉽지 않아서 두 명을 붙이거나 후반에 파워 있는 선수를 넣을 생각"이라고 했다.
이날 명단에 포함되지 않은 아일톤에 대해서는 "등록은 됐다. 몸은 괜찮은데, 적응을 하면 다음 라운드에는 출전이 가능하지 않을까 싶다"고 했다.