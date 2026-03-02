손흥민 '샤라웃' 미쳤다...'167경기 38골' 美 여자 최고 미녀 레전드 찰칵 세리머니 펼쳐 화제
[스포츠조선 김대식 기자]손흥민의 파급력은 미국 여자 국가대표팀까지 향했다.
미국 여자 국가대표팀은 2일(한국시각) 미국 내슈빌의 제오디스 파크에서 열린 아르헨티나와의 쉬빌리브스(SheBelievs)컵 1차전에서 2대0으로 승리했다.
이날 전반 20분 미국의 선제골을 터트린 선수는 국가대표팀 주장인 린지 힙스였다. 오른쪽에서 미국의 공격이 이뤄졌다. 린지 힙스가 패스를 받은 뒤에 왼발 감아차기를 시도했다. 린지의 발을 떠난 공은 아름다운 궤적으로 아르헨티나의 골망을 갈랐다.
린지는 두 팔을 벌려 경기장 왼쪽으로 향하면서 동료들과 골 세리머니를 펼쳤다. 국가대표팀 동료들이 같이 축하해줬고, 관중들도 기뻐했다. 세리머니를 마무리한 린지는 다시 미국 진영으로 돌아가면서 두 손을 얼굴로 모았다. 놀랍게도 그녀는 손흥민의 시그니처 세리머니인 찰칵 세리머니를 펼쳤다.
미국 땅에서 뛰고 있는 슈퍼스타 손흥민을 '샤라웃'한 것이다. 손흥민의 인기와 스타성이 얼마나 대단한지를 보여주는 장면이다. 린지의 선제골을 앞세운 미국은 후반전에 추가골을 터트리면서 아르헨티나를 2대0으로 제압했다.
린지는 미국 여자 국대 최고 레전드 중 한 명이다. 파리 생제르맹(PSG)와 포틀랜드 손즈에서 뛰었고 현재는 올림피크 리옹에서 활약 중이다. 2013년부터 지금까지 국가대표팀을 뛰면서 A매치 167경기를 뛰었다. 그동안 38골을 터트렸다. 미국의 2019년 여자 월드컵 우승의 주역이기도 했다.
손흥민의 시그니처 세리머니인 찰칵 세리머니는 월드 클래스인 손흥민이 유명해 따라하는 이들은 이미 많다. 특히 토트넘 유소년 선수들은 레전드인 손흥민을 존경해 자주 찰칵 세리머니를 선보인다. 손흥민이 LA FC로 이적하자마자 미친 영향력을 선보이면서 미국 프로축구리그(MLS)에 엄청난 파급력을 선보이면서 이제 유럽과 아시아를 넘어서 미국 땅에도 퍼지고 있다.
2025년 여자 발롱도르 최종후보 30인에 포함됐던 이탈리아 국가대표인 소피앙 칸토레도 손흥민의 찰칵 세리머니를 펼쳐서 화제가 된 적이 있다. 당시 칸토레는 발롱도르 순위 24위에 오르는 기염을 토했다.
