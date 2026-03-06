충격 또 충격! '韓 축구 에이스' 이런 관심 또 나올까..."이강인은 주전 원해!", "그리즈만의 완벽한 대체자" 이적 구애에 칭찬 쇄도

[스포츠조선 이현석 기자]이강인을 향한 스페인 언론의 칭찬이 뜨겁다. 충격적인 극찬까지 등장하며 구애의 이유를 설명했다.
스페인의 문도데포르티보는 5일(한국시각) '왕투완 그리즈만과 이강인, 완벽한 조합'이라며 이강인의 이적설을 조명했다.
극찬을 쏟아냈다. 문도데포르티보는 '아틀레티코는 이적 시장에 뛰어들어야 할 것이다. 아틀레티코 디렉터인 마테우 알레마니는 파리생제르맹(PSG)의 이강인을 매우 높이 평가하고 있다. 그는 지난겨울 이적시장에서 이미 이강인 영입을 시도했지만, 특별한 경우가 아니면 파리 생제르맹에서 선수를 데려오는 것은 극히 어렵다'고 전했다.
로이터연합뉴스
이어 '계약은 성사되지 않았지만, 한국 선수가 그리즈만의 완벽한 대체자이기 때문에 계획은 그대로 진행될 것입니다. 비슷한 성향을 가진 선수이고, 윙어, 세컨드 스트라이커, 센터 포워드 등 다양한 포지션을 소화할 수 있습니다. 모든 것이 계획대로 진행된다면 그는 그리즈만의 이상적인 대체자가 될 것이다. PSG가 지난겨울 이적 시장에서 그를 보내지 않은 이유 중 하나는 루이스 엔리케 감독이 그를 선호했기 때문이다. 하지만 현실은 그가 만능 카드, 즉 로테이션 선수였다. 이제 중요한 역할, 주전 자리를 원한다'고 설명했다.
아틀레티코는 이미 지난겨울부터 이강인에 대한 관심이 대단했다. 일부 스페인 언론은 '마테우 알레마니 아틀레티코 디렉터는 금요일에 파리에 방문해 접촉을 시작했다. 계약 체결을 위한 기반도 마련했다. 반면 PSG는 이강인과 계약을 갱신하길 원한다'고 밝히기도 했다. 여름 이적시장을 앞두고 다시 관심에 불이 붙었다. 아틀레티코 소식에 정통한 마테오 모레토는 5일 '이강인은 여전히 아틀레티코 마드리드의 주요 영입 목표 중 한 명이다'고 설명했다.
이강인으로서는 좋은 기회가 될 수도 있다. 아틀레티코는 PSG와 마찬가지로, 리그, 유럽챔피언스리그에서 경쟁력을 갖춘 팀이다. PSG처럼 독보적인 리그 내 입지는 아니지만, 디에고 시메오네 감독을 중심으로 뭉친 선수단은 어느 시즌이든 반전을 만들 저력이 있다. 익숙한 스페인 무대라는 점도 긍정적인 요소다.
로이터연합뉴스
또한 PSG에서 이강인은 입지가 좋지 않다. 최근 몇 경기 활약하며 여러 호평과 재계약 가능성까지 거론됐으나, 언제 다시 주전 자리에서 밀려도 이상하지 않다. 루이스 엔리케 감독이 신뢰하는 자원들이 부상에서 돌아온다면 상황은 뒤집힐 수 있다. PSG가 100% 전력이라면 이강인은 좀처럼 핵심 경기에서 선발로 나서는 경우가 없다. 하지만 아틀레티코가 선발 자리를 보장해주고 영입한다면, 스페인 무대로 복귀해 다시금 주전 자원으로 활약할 가능성도 적지 않다.
아틀레티코는 끝까지 도전할 계획으로 보인다. 아틀레티코 소식에 정통한 다비드 메디나 기자는 지난겨울 '알레마니 단장의 목표는 어떤 수를 써서라도 이강인을 아틀레티코로 데려오는 것이다. 이강인 영입은 이번 이적시장 가장 중요한 목표로 꼽힌다. 이강인과 아틀레티코가 몇 차례 시도 끝에 결실을 맺을 수 있기에 가능한 일이다. 이강인의 이적 의지도 아틀레티코가 그를 영입하려는 핵심 요인 중 하나다. 아틀레티코의 영입 책임자는 이강인이 새로운 환경에 매우 끌린다는 사실, 2028년까지 PSG와 계약을 갱신할 계획이 없다는 사실, 더 중요한 역할을 맡기 위해 이적할 적기라고 생각한다는 사실을 잘 알고 있다'고 밝힌 바 있다.
로이터연합뉴스
한편 아틀레티코는 이강인 영입이 전력 보강을 넘어 구단의 아시아 시장 진출에도 지대한 영향을 미칠 것이라고 믿고 있다. 스페인의 마르카는 '이강인은 PSG에서 음바페만큼 많은 유니폼을 팔았다. 이강인의 인기는 그를 전략적인 영입으로 만들어준다. 아시아 시장에서 전례 없는 입지를 구축할 황금 같은 기회다'고 했다. 이번 겨울 프랑스와 스페인을 뜨겁게 달구는 이강인의 거취에 따라 올여름 아시아 투어에서 가장 인기가 많은 팀이 결정될 수도 있다.