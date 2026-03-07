英 '비피셜' BBC 대서특필, '손케 듀오' 당신들이 문제다..."손흥민과 케인, 토트넘 거품 만들었어", "우린 강등될 것" 팬들 분노 폭발

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민과 해리 케인이 올려놓은 기대치가 토트넘 팬들을 더욱 괴롭게 한다.
영국의 BBC는 6일(한국시각) 토트넘과 크리스털 팰리스의 경기 이후 토트넘 팬들의 반응을 조명했다.
토트넘은 6일 영국 런던의 토트넘홋스퍼스타디움에서 열린 팰리스와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 29라운드 경기에서 1대3으로 패배했다. 최근 5경기 전패를 기록한 토트넘은 승점 29점으로 리그 16위에 머물렀다. 강등권인 18위 웨스트햄(승점 28)과의 격차가 1점으로 줄었다. 강등의 위협이 턱밑까지 차올랐다.
로이터연합뉴스
경기력은 최악이었다. 전반 34분 도미닉 솔란케가 아치 그레이의 패스를 받아 선제골을 터트리며 잠시 웃기도 했다. 하지만 거기까지였다. 전반 38분 미키 판더펜이 이스마일라 사르를 막는 과정에서 퇴장을 당했다. 이후 사르에게 페널티킥 동점골을 허용한 토트넘은 전반 추가시간에만 연이어 두 골을 더 헌납해 무너졌다. 후반 내내 두 골의 격차를 좁히고자 했지만, 토트넘의 공격은 팰리스 골망을 흔들지 못했다.
쉽게 상상하지 못했던 심각한 추락이다. 직전 시즌 엔제 포스테코글루 감독과 유로파리그 우승 트로피를 들었으나, 리그에서의 부진을 이유로 감독 교체를 결정했다. 2025년 여름 토트넘을 새롭게 맡은 감독은 토마스 프랭크, 브렌트포드에서의 저력이 돋보였던 인물이었다. 하지만 프랭크는 토트넘에 녹아들지 못했다. 리그에서 극심한 부진을 거듭했고, 팀은 강등권 직전까지 떨어졌다.
새롭게 부임한 이고르 투도르도 반전을 만들지 못했다. 유럽 무대 잔뼈가 굵은 감독이 위기를 반전시켜줄 것이라 기대했지만, 이마저도 실패 위기다. 투도르 체제에서 토트넘은 연패를 거듭하며 여전히 강등권과의 격차만 좁혀졌다.
로이터연합뉴스
팬들은 불만을 토로했다. 손흥민과 케인이 있던 시절에 지나치게 경기력에 대한 기대를 높여놨다는 평가까지 등장했다. BBC에 따르면 일부 토트넘 팬은 "무능하고 어리석다. 최악의 선수단에 최악의 축구였다. 60년 넘게 응원해 왔는데 말이다. 부상 선수들이 복귀한다고 해도 마찬가지일 것이다. 구단 수뇌부는 큰 책임을 져야 한다. 해리 케인과 손흥민이 우리 팀의 과거 성적을 부풀렸다"고 평가했다.
강등에 대한 목소리도 나왔다. 한 팬은 "지난 7년 동안 우리는 수준 낮은 선수들을 대거 영입했다. 잘못된 감독 선임만 반복했다. 우리는 강등될 자격이 있고, 강등될 것이다"라고 비판했다.
손흥민과 케인 등 EPL을 대표하는 공격수들과 리그를 흔들었던 모습은 사라졌다. 손흥민 이후를 준비해야 했던 토트넘의 안일한 태도가 리그에서의 강등까지 걱정해야 하는 최악의 상황을 만들고 말았다.