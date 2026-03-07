"LEE 영입 시도 자체가 칭찬받을 일!" 이강인 극찬 폭발, 그리에즈만 '이상적' 대체자…AT 마드리드 '러브콜' 진심이다

기사입력 2026-03-07 11:47


"LEE 영입 시도 자체가 칭찬받을 일!" 이강인 극찬 폭발, 그리에즈만…
사진=REUTERS 연합뉴스

"LEE 영입 시도 자체가 칭찬받을 일!" 이강인 극찬 폭발, 그리에즈만…
사진=AP 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]이강인(파리생제르맹·PSG)을 향한 아틀레티코 마드리드(스페인)의 '러브콜'이 뜨겁다.

스페인 언론 문도데포르티보는 5일(이하 한국시각) '아틀레티코 마드리드는 앙투안 그리에즈만의 이적 뒤 이강인 영입을 계속 추진할 예정이다. 디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독의 이강인 영입 시도는 많은 사람의 찬사를 받고 있다'고 보도했다.

스페인 프리메라리가 '3대장' 아틀레티코 마드리드는 변화를 앞두고 있다. 문도데포르티보는 '
아틀레티코 마드리드는 그리에즈만의 거취를 예의주시하고 있다. 구단은 이미 그가 다음 시즌 메이저 리그 사커(MLS)로 이적할 것이란 사실을 알고 있다. 현재 그리에즈만은 올랜도 시티의 제안을 받은 상태다. 처음엔 올랜도 시티의 제안을 수락할 의향이 있었다. 하지만 아틀레티코 마드리드에서 중요한 목표를 달성하지 못한 채 떠나야 한다는 점이 그의 최종 결정을 망설이게 했다. 코파 델 레이 결승 진출 등 그가 꿈꿔왔던 우승 트로피를 들고 떠날 가능성 등 여러 아쉬운 상황이 남아있다. 일부 소식통에 따르면 그리에즈만은 올랜도 시티의 제안을 일단 보류하고, 시즌 종료까지 기다리는 것으로 알려졌다'고 했다.


"LEE 영입 시도 자체가 칭찬받을 일!" 이강인 극찬 폭발, 그리에즈만…
사진=REUTERS 연합뉴스

"LEE 영입 시도 자체가 칭찬받을 일!" 이강인 극찬 폭발, 그리에즈만…
사진=AFP 연합뉴스
아틀레티코 마드리드는 그리에즈만의 빈자리를 채울 적입자로 이강인을 눈여겨 보고 있다. 이 매체는 '아틀레티코 마드리드는 이적 시장에 나서야 한다. 현재 상황은 절묘하게 맞아떨어지고 있다. 마테우 알레마니 아틀레티코 마드리드 스포츠 디렉터는 이강인을 매우 높이 평가하고 있다. 그는 지난 겨울 이적 시장에서도 이강인 영입을 시도했다. 그러나 특별한 상황이 발생하지 않는 한 PSG에서 선수 영입하는 것은 매우 어렵다. 실제로 이적은 성사되지 않았지만, 아틀레티코 마드리드는 이강인에 대한 관심을 유지하고 있다. 이강인은 그리에즈만의 완벽한 대체 선수기 때문이다. 윙어, 섀도 스트라이커, 포워드 등 다양한 포지션을 소화할 수 있다. 또한, 알레마니는 발렌시아, 레알 마요르카(이상 스페인) 시절부터 그를 알고 있다. 모든 것이 잘 맞아떨어진다면 이강인은 이상적인 대체자가 될 것'이라고 했다.

이강인은 겨울 이적 시장에서 아틀레티코 마드리드, 토트넘(잉글랜드) 등의 관심을 받은 것으로 알려졌다. 루이스 엔리케 PSG 감독은 "이강인은 우리에게 중요한 선수다. 약간의 꾸준함이 부족하다. 하지만 이강인은 훌륭한 팀의 일원이 될 체력, 기술 능력을 갖고 있다. 또한, 그걸 보여준 장면들이 있었다. 최근 부상으로 고생하고 있어 아쉽다. 그러나 이강인은 많은 좋은 기량을 갖춘 우리가 좋아하는 선수"라며 사실상 이적을 거부했다.

한편, 이강인은 7일 열린 AS 모나코와의 2025~2026시즌 프랑스 리그1 홈 경기에 교체로 나섰다. 그는 팀이 0-2로 밀리던 후반 15분 그라운드를 밟았다. 그러나 후반 28분 모나코 마그네스 아클리오체의 강한 압박에 이강인의 볼 터치가 길어졌다. 이를 가로챈 폴라린 발로건이 페널티아크 왼쪽에서 예리한 오른발 슈팅으로 득점했다. 이날 PSG는 1대3으로 패했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'솔로지옥5' 이성훈, 前 대통령 외손자설 직접 밝힌다...열애설까지 공개 ('전참시')

2.

김지혜, 쌍둥이 출산 후 6kg 증가 “입 터져..셋째 임신일 리 없잖아”

3.

'정경호♥' 수영, 명품 쏟아진 생일파티..소시에 받은 선물 언박싱 "부내나는 언니들"

4.

선예 "세 딸 모두 자연주의 출산, 캐나다서 미역국 먹으며 낳아" ('편스토랑')

5.

최화정, 앞치마만 100만 원↑…명품 못지 않은 패션 "나에겐 외출복"

스포츠 많이본뉴스
1.

'11번' 다르빗슈 유니폼 더그아웃에 걸고 7회 콜드승, 존경받는 대선배에게 경의 표한 일본대표팀, 기타야마 등 젊은 후배가 주도[민창기의 일본야구]

2.

'퇴출설' 광속 아쿼 미야지 드디어 첫 실전. 마지막 KT전 불펜대기[오키나와 현장]

3.

"13대0 콜드승? 라디오로 들었어요" WBC 지상파 중계 없는 日 대혼란, 대만전 못봐 '발 동동'

4.

미쳤다! '캡틴 아메리카' 애런 저지, WBC 첫 타석부터 투런포 폭발! KIA 출신 선발 실투 '참교육'

5.

한국 훈련캠프서 감독 만류에도 돌연 '유럽 진출', 결과는 대실패…"모든 걸 잃고" 잊힌 선수로 은퇴

스포츠 많이본뉴스
1.

'11번' 다르빗슈 유니폼 더그아웃에 걸고 7회 콜드승, 존경받는 대선배에게 경의 표한 일본대표팀, 기타야마 등 젊은 후배가 주도[민창기의 일본야구]

2.

'퇴출설' 광속 아쿼 미야지 드디어 첫 실전. 마지막 KT전 불펜대기[오키나와 현장]

3.

"13대0 콜드승? 라디오로 들었어요" WBC 지상파 중계 없는 日 대혼란, 대만전 못봐 '발 동동'

4.

미쳤다! '캡틴 아메리카' 애런 저지, WBC 첫 타석부터 투런포 폭발! KIA 출신 선발 실투 '참교육'

5.

한국 훈련캠프서 감독 만류에도 돌연 '유럽 진출', 결과는 대실패…"모든 걸 잃고" 잊힌 선수로 은퇴

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.