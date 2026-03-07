"이게 팀이야!" 강등권 토트넘 또또 레드카드 퇴장→교체 OUT '물병 던지며' 성질 난동…'정신 차려라!' 팬 비난 폭발

토트넘은 6일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘홋스퍼스타디움에서 열린 크리스털 팰리스와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈 경기에서 1대3으로 역전패했다. 토트넘은 7승8무14패(승점 29)를 기록, 20개 팀 중 16위에 머물렀다. '강등권' 18위 웨스트햄(승점 28)와의 격차는 단 1점이다.
충격이다. 토트넘은 지난 시즌 '캡틴' 손흥민(LA FC)을 앞세워 유로파리그(UEL) 정상에 올랐다. 무려 17년 만에 공식 대회 우승컵을 거머쥐었다. 다만, EPL 무대에선 고전했다. 리그 17위에 머물렀다. 하지만 당시엔 18위와 격차는 13점으로 여유가 있었다. 토트넘은 불과 10개월 만에 '유로파리그 챔피언'에서 강등권 팀으로 추락했다.
사진=AP-PA 연합뉴스
사진=AFP 연합뉴스
토트넘은 올 시즌 토마스 프랑크 감독 체제로 새 돛을 올렸지만, 지난달 경질됐다. 이후 유벤투스(이탈리아)를 이끌었던 이고르 투도르 감독이 임시 사령탑으로 지휘하고 있다. 그러나 팀 성적은 물론, 분위기도 여전히 엉망진창이다.
영국 언론 더선은 '페드로 포로가 크리스털 팰리스전에서 보인 유치한 행동에 토트넘 팬들이 분노했다. 포로는 감독의 교체 결정에 불만을 품었다. 벤치로 물러난 뒤 좌석을 때리고 음료 상자를 바닥에 던졌다. 토트넘 팬들은 그를 강하게 비판했다'고 보도했다.
포로는 이날 선발로 그라운드를 밟았다. 하지만 팀이 1-3으로 밀리던 후반 29분 사비 시몬스와 교체돼 경기를 마쳤다. 포로는 교체 뒤 온갖 성질을 부리며 팬들의 눈총을 받았다. 더선에 따르면 팬들은 '포로는 축구 경기장에서 열정을 살렸어야 했다', '포로는 정말 미쳤다', '정신 차려라. 유치하다' 등의 반응을 보였다.
토트넘의 상황은 악화하고 있다. 주장인 크리스티안 로메로는 퇴장 징계로 4경기 출전 정지 징계를 받았다. 지난달 11일 뉴캐슬(홈)-23일 아스널(홈)과의 경기는 물론이고 1일 풀럼(원정)-6일 크리스털 팰리스(홈) 대결까지 나서지 못했다. 하지만 로메로 대신 주장 완장을 차고 경기에 나선 미키 판 더 펜마저 크리스털 팰리스전에서 퇴장당해 고개를 숙였다. 그는 팀이 1-0으로 앞서던 전반 38분 거친 파울로 레드카드를 받았다.
한편, 토트넘은 11일 아틀레티코 마드리드(스페인)와 유럽챔피언스리그(UCL) 원정 경기를 치른다.