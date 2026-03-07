'SON, 나도 안 되겠어!' 맨유도 영입 경쟁→레알 마드리드 '러브콜'…토트넘 '1억 파운드 스타' 관심 폭발

영국 언론 팀토크는 7일(이하 한국시각) '판 더 펜이 토트넘에서 힘든 시기를 보내고 있다. 판 더 펜은 여름에 팀을 떠날 것으로 보인다'고 보도했다.
토트넘은 최악의 상황과 마주했다. 토트넘은 6일 영국 런던의 토트넘홋스퍼스타디움에서 열린 크리스털 팰리스와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈 경기에서 1대3으로 역전패했다. 토트넘은 7승8무14패(승점 29)를 기록, 20개 팀 중 16위에 머물렀다. '강등권' 18위 웨스트햄(승점 28)와의 격차는 단 1점이다. 토트넘은 지난 시즌 '캡틴' 손흥민(LA FC)을 앞세워 유로파리그(UEL) 정상에 올랐다. 무려 17년 만에 공식 대회 우승컵을 거머쥐었다. 다만, EPL 무대에선 고전했다. 리그 17위에 머물렀다. 하지만 당시엔 18위와 격차는 13점으로 여유가 있었다. 토트넘은 불과 10개월 만에 '유로파리그 챔피언'에서 강등권 팀으로 추락했다. 토트넘은 올 시즌 토마스 프랑크 감독 체제로 새 돛을 올렸지만, 지난달 경질됐다. 이후 유벤투스(이탈리아)를 이끌었던 이고르 투도르 감독이 임시 사령탑으로 지휘하고 있다. 그러나 팀 성적은 물론, 분위기도 여전히 엉망진창이다.
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스
사진=EPA 연합뉴스
팀토크는 피터 오루크 기자의 보도를 인용해 "토트넘이 유럽 클럽 대항전 진출권을 얻지 못하면 최고의 선수들이 나갈 가능성이 있다. 판 더 펜도 다르지 않다. 그는 2029년까지 토트넘과 계약한 상태다. 크리스티안 로메로가 이탈했을 때 주장을 맡기도 했다. 그는 토트넘의 핵심 선수다. 하지만 실망스러운 시즌을 보내고 있다. 토트넘이 강등된다면 판 더 펜은 팀을 떠날 선수 중 한 명으로 상상할 수 있다"고 말했다.
이 매체에 따르면 판 더 펜은 레알 마드리드(스페인), 리버풀(잉글랜드) 등의 관심을 받는 것으로 알려졌다. 팀토크는 '맨유도 판 더 펜의 상황을 주시하는 것으로 알려졌다. 판 더 펜은 자신의 선택지를 진지하게 검토하고 있다'고 덧붙였다. 앞서 기브미스포츠도 '토트넘 출신 제이미 오하라는 판 더 펜을 세계적인 수준으로 묘사했다. 토트넘이 올 여름 그를 매각한다면, 이적료로 1억 파운드를 요구할 것으로 보인다. 판 더 펜은 토트넘을 떠나 자신의 미래를 바라보고 있다. 다만, 챔피언십(2부)으로 강등된다면 1억 파운드를 요구하는 것은 쉽지 않다. 토트넘이 가격을 낮춰야 할 수도 있다'고 했다.
판 더 펜은 2023년 여름 이적 시장을 통해 볼프스부르크(독일)를 떠나 토트넘에 합류했다. 그는 EPL에서 가장 빠른 센터백으로 등극했다. 2024년 1월 시속 37.38㎞의 놀라운 기록을 세웠다. 2024년 5월에는 토트넘의 올해의 선수로 선정됐다. 그러나 판 더 펜은 크리스털 팰리스전에서 퇴장을 당하는 등 올 시즌 주춤한 모습을 보이고 있다.