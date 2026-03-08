[현장인터뷰]'공격 앞으로!' 주승진 감독 "전북 상대, 라인 내릴까 고민한 것도 사실"

|
[김천=스포츠조선 김가을 기자]"라인 내릴까 고민한 것도 사실이다."
경기 뒤 주 감독은 "홈 팬들께서 많은 응원과 성원보내주셔서 감사드린다. 전체적으로는 우리가 유도한대로 진행했다. 우리가 지난 경기 때 부족했던 수비 부분, 미들 블록에서 밀어내는 부분도 보완이 됐다. 하프타임에 선수들과 말한 것은 공격지역 들어가서 마무리하고 수비 전환하자고 했다. 후반에 원만하게 된 것 같다. 동점골 내준 것이 가장 아쉽다. 그러나 전체적으로 선수들이 전북이란 '디펜딩 챔피언'을 맞이해 당당하게 좋은 경기를 한 것 같다"며 "전북이 높이에서 우위가 있다. 원인을 차단하자고 했다. 선수들이 잘 수행한 것 같다"고 말했다.
김천은 후반 4분 홍윤상의 득점으로 리드를 잡았다. 하지만 전북을 상대로 라인을 내리지 않고 맞섰다. 주 감독은 "전북이란 팀을 상대할 때는 그렇게 해야만 우리가 위기 상황을 덜 맞이할 것으로 봤다. 그래서 유지했다. 벤치에선 스태프들끼리 포메이션 변화 고려한 것도 사실이다. 라인 내릴까 고민한 것도 사실이다. 하지만 계획한 대로 진행했다"고 설명했다.
김천은 14일 대전하나시티즌과 격돌한다.
