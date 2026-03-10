[ACLE 리뷰] 강원의 도전은 아름다웠다...역사상 첫 ACLE 16강서 마무리, 마치다에 합계 스코어 0-1 패

[스포츠조선 김대식 기자] 강원FC가 '2025년' 광주FC의 기적을 재현하지 못했다.

강원은 10일 일본 도쿄의 마치다 기온 스타디움에서 열린 마치다 젤비아(일본)와의 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강 2차전에서 0대1로 패배했다. 강원은 합계 스코어 0대1로 아쉽게 탈락했다.

춘천에서 열린 홈경기에서 마치다를 무실점으로 틀어막았던 강원은 2차전에서 큰 변화를 주지 않았다. 박상혁 고영준을 중심으로 베스트 일레븐을 꾸렸다. 수비진에 신민하 대신 강투지가 투입된 점만 달라졌다. 1차전에서 좋은 모습을 보인 아부달라는 다시 벤치에서 출발했다.

전반 3분 소마 유키가 과감하게 슈팅을 시도했지만 옆그물을 흔들었다. 강원은 전반 10분 송준석의 과감한 슈팅으로 반격했다. 마치다 에이스인 유키가 발목 부상으로 전반 11분 국가대표 출신 나상호가 투입됐다. 나상호 투입은 전화위복이 됐다. 전반 24분 나상호가 왼쪽에서 올린 크로스가 나카무라 호타카에 정확히 배달됐다. 나카무라의 헤더가 강원의 골망을 갈랐다.

탈락 위기에 정경호 강원 감독은 곧바로 변화를 줬다. 전반 34분 강투지, 이승원 대신 이유현 김대원을 투입했다. 전반 36분 마치다 역습에 나상호가 나섰다. 나상호가 강한 슈팅으로 강원을 위협했다. 전반 44분 롱패스에서 시작된 강원의 공격이 고영준에게 잘 배달됐지만 슈팅이 하늘로 향했다. 전반은 득점없이 마무리됐다.

강원에 주어진 시간은 이제 45분밖에 남지 않았다. 1차전 신스틸러인 아부달라가 후반 시작과 함께 투입됐다. 후반 3분 강원에 최고의 기회가 왔다. 아부달라의 1차 슈팅이 수비에 걸린 뒤 김대원이 연속 2번 슈팅을 시도했지만 모두 골키퍼 선방에 막혔다.

정돈되지 않은 흐름 속에 강원 선수들의 적극성이 빛났다. 페널티박스 근처만 가면 과감하게 슈팅을 시도했다. 마치다는 '텐백'으로 내려앉아 걷어내기에 급급했다. 하지만 강원도 수비를 뚫어내지 못했다. 1m98의 박호영까지 전방에 올려서 동점골을 노렸지만 점점 공격이 단조로워졌다. 강원의 도전이 아쉽게 마무리됐다.
