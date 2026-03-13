대충격! '손흥민 있을때는 상상도 못했는데' 강등 위기에도 토트넘 선수단은 '알빠노 시전' "어차피 여름에 떠날건데 걱정 왜 해?"

토트넘이 끝을 모르고 추락하고 있다. 토트넘은 11일(한국시각) 스페인 마드리드의 에스타디오 메트로폴리타노에서 열린 아틀레티코 마드리드와의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 16강 1차전에서 2대5로 완패했다. 토트넘은 프로 답지 않은 실수를 연발하며 경기 시작 22분 만에 4실점, 무너졌다. 이 과정에서 깜짝 선발 출전했던 안토닌 킨스키 골키퍼가 두 번의 치명적인 실수를 범하며 단 17분만에 교체아웃되는 일도 발생했다.
토트넘의 부진은 심각할 정도다. 정규리그 5연패를 포함, 이날 패배까지 6연패의 수렁에 빠졌다. 창단 이후 처음 겪는 극심한 슬럼프다. 토트넘은 리그 16위로 강등 공포에 휩싸였다. 강등권과 승점 1점차다. 토트넘은 강등 위기에서 탈출하기 위해 토마스 프랭크 감독을 전격 경질한 후, 투도르 감독을 임시 감독으로 앉히는 강수를 택했지만, 더 큰 수렁에 빠졌다.
설상가상으로 분위기마저 최악이다. 디어슬레틱에 따르면, 팀의 추락을 막고자 결의를 다진 선수들마저 없다. 디어슬레틱은 '심지어 한 선수는 동료들에게 올 여름 팀을 떠날 수 있고, 또 떠날 것이라 믿고 있기에 강등 가능성에 대해 크게 걱정하지 않는다고 말했다'고 했다.
로이터 <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
미러에 따르면, 토트넘 선수단은 투도르 감독이 '무례하다'고 여기는 것으로 알려졌다. 선수들은 투도르 감독이 지나치게 강압적이며, 일부 선수들에게는 '거의 비웃는 태도'를 하고 있다고 여기고 있다. 킨스키의 충격적인 교체 장면에서 투도르 감독은 아무 행동도 취하지 않아 도마 위에 올랐다. 도미닉 솔랑케, 코너 갤러거, 주앙 팔리냐 등이 대신 킨스키를 위로했다. 투도르 감독은 "라커룸에서 킨스키와 대화를 나눴다"고 주장했지만, 반응은 좋지 못하다.
특히 투도르 감독이 규율을 세우기 위해 시도한 여러 조치들이 오히려 역효과를 낳는 모습이다. 내부에서 그의 리더십에 대해 의구심이 커지고 있다. 훈련 방식 역시 선수들의 불만을 낳고 있다. 현재 투도르 감독의 오른팔인 이반 야보리치가 비자 문제로 선수단에 합류하지 못한 것도 있지만, 투도르 감독은 강압적인 훈련을 이어갔다. 사비 시몬스와 갤러거가 교체 선수로만 나서는 것도 문제다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
영국 BBC는 '이번 패배 이전에도 투도르의 입지에 대한 내부적 우려가 이미 제기됐다. 이번 결과는 향후 며칠간 투도르에 대한 입지와 관심을 더욱 불안하게 만들 뿐'이라며 '토트넘의 1부 잔류 여부가 걸려 있는 상황에서 투도르를 유임시키는 것은 더 큰 실수가 될 수 있다'고 했다. 이어 '답은 명확해 보인다. 4경기에서 4패를 당했고, 14실점(5득점)했다. 결과를 차치하더라도 최근 BBC에 전해진 소식통에 따르면 토트넘 선수단은 투도르가 현재의 비참한 곤경에서 팀을 구해낼 수 있는 방법을 갖고 있는 지에 대해 여전히 확신하지 못하고 있다. 토트넘 수뇌부는 중대한 결정을 내려야 할 상황'이라고 했다.